Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.2 комментария
Умер российский исследователь истории масонства Серков
В Москве скоропостижно скончался известный российский исследователь масонства, архивист и историк Андрей Серков.
Серков ушел из жизни в возрасте 62 лет, передает РИА «Новости». Он специализировался на изучении истории масонства, а также литературы и культуры. «Андрей Иванович был не очень здоровым человеком, но это случилось неожиданно сегодня ночью», – рассказал собеседник агентства из окружения ученого.
Андрей Серков имел степень кандидата исторических наук. Он работал старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 101-м году жизни скончался российский историк Рой Медведев.
В июне в Москве открыли мемориальную доску в честь выдающегося историка Евгения Тарле.
В конце того же месяца в Президентской академии прошло собрание Российского исторического общества.