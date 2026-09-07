Умер российский исследователь истории масонства Серков

Tекст: Денис Тельманов

Серков ушел из жизни в возрасте 62 лет, передает РИА «Новости». Он специализировался на изучении истории масонства, а также литературы и культуры. «Андрей Иванович был не очень здоровым человеком, но это случилось неожиданно сегодня ночью», – рассказал собеседник агентства из окружения ученого.

Андрей Серков имел степень кандидата исторических наук. Он работал старшим научным сотрудником в Институте мировой литературы имени Горького Российской академии наук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года на 101-м году жизни скончался российский историк Рой Медведев.

В июне в Москве открыли мемориальную доску в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

В конце того же месяца в Президентской академии прошло собрание Российского исторического общества.