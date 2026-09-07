Украинский беспилотник поджег храм Николая Чудотворца в Тамбовской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Этой ночью киевский режим нанес очередной террористический удар по Тамбовской области. В результате атаки украинского БПЛА у нас загорелся купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе», – отметил губернатор на оперативном совещании, передает ТАСС.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание, возникшее на высоте 40 метров, было ликвидировано.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинские беспилотники атаковали логистический центр в Тамбовской области.

В июне прошлого года дрон ВСУ повредил Успенский кафедральный собор в курском Рыльске.

Весной прошлого года из-за детонации вражеского аппарата загорелись купола храма Георгия Победоносца в Белгородской области.