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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    3 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    29 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    6 комментариев
    7 сентября 2026, 10:29 • Новости дня

    Украинский беспилотник поджег храм Николая Чудотворца в Тамбовской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Тамбовской области загорелся купол храма Святителя Николая Чудотворца, возгорание произошло после удара украинского беспилотника, его уже погасили, сообщил глава региона Евгений Первышов.

    «Этой ночью киевский режим нанес очередной террористический удар по Тамбовской области. В результате атаки украинского БПЛА у нас загорелся купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе», – отметил губернатор на оперативном совещании, передает ТАСС.

    Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание, возникшее на высоте 40 метров, было ликвидировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинские беспилотники атаковали логистический центр в Тамбовской области.

    В июне прошлого года дрон ВСУ повредил Успенский кафедральный собор в курском Рыльске.

    Весной прошлого года из-за детонации вражеского аппарата загорелись купола храма Георгия Победоносца в Белгородской области.

    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    Нечаев предупредил о «другом разговоре» с ФРГ в случае поставок Taurus Киеву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о готовности Москвы изменить тональность диалога с Берлином в случае передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Дипломат отметил, что такой шаг станет пересечением ранее обозначенных красных линий, передает ТАСС

    «Президент России Владимир Владимирович Путин уже говорил об этом, указывал, что управлять такими ракетами будут именно германские специалисты, сами украинцы делать это не в состоянии. Если так, то это будет уже совсем другой разговор», – подчеркнул руководитель дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала решительный ответ на использование ракет Taurus на Украине.

    Бывший премьер-министр Сергей Степашин пригрозил Берлину серьезными последствиями из-за возможных поставок этого оружия.

    Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о риске глубокого вовлечения Германии в конфликт.

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    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

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    6 сентября 2026, 19:31 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Зеленским в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф назвал состоявшиеся в Киеве переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским весьма содержательными и выразил оптимизм.

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с американской делегацией уже состоялись две панельные дискуссии. Сейчас стартует третий этап обсуждений, к которому присоединятся представители европейских стран, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    Позднее участники встречи планируют пообщаться с журналистами. Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф охарактеризовал диалог как «очень содержательный». «Мы оптимистично настроены и готовы продолжать работу – столько, сколько потребуется», – подчеркнул американский представитель.

    Бывший старший советник президента США Джаред Кушнер отметил, что Дональд Трамп намерен не просто остановить боевые действия, а сформировать базу для долгосрочного мира на Украине. Американская сторона добивается устойчивого урегулирования конфликта, а не временной заморозки ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    После трехчасовой беседы переговорщики покинули российскую столицу.

    Минувшей ночью делегаты из Вашингтона прибыли на территорию Украины.

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    6 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    СМИ сообщили о прибытии Уиткоффа и Кушнера на Украину

    Kyiv Independent: Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли на Украину ради обсуждения деталей предстоящих мирных переговоров, сообщает Kyiv Independent.

    Вылетевший из Москвы борт с американскими делегатами минувшей ночью совершил посадку в польском аэропорту Жешув, передает РИА «Новости». Журналисты проанализировали полетные данные и подтвердили маршрут политиков.

    Газета Kyiv Independent также подтвердила факт визита представителей Вашингтона. «Американские посланники Уиткофф и Кушнер прибыли на Украину впервые для обсуждения мирных переговоров», – пишет издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    Переговорщики покинули российскую столицу после трехчасовой беседы.

    Ранее Дональд Трамп поручил дипломатам представить предложение о прекращении боевых действий.

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    7 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Украинские войска перешли в глухую оборону из-за натиска России

    Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на большинстве участков фронта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска на большей части участков фронта перешли в глухую оборону под натиском российских подразделений, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону. При маневренных действиях вооруженные формирования Украины практически отказались от использования тяжелой бронетехники», – указал Марочко, передает ТАСС.

    ВСУ начали чаще использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры.

    Отказ украинских войск от тяжелой бронетехники обусловлен эффективной работой российских операторов дронов и нехваткой горючего. Кроме того, из-за нарушенной логистики украинские военные на некоторых направлениях сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска прорвали эшелонированную оборону противника на ряде участков фронта.

    В июле Марочко указывал, что потери украинской армии убитыми и ранеными за неделю составили более 10 тыс. человек.

    В конце июня оборонительная линия вооруженных формирований Украины обрушилась в районах Красного Лимана и Константиновки.

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    6 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    NYT: Украина за год потеряла 1,2 млрд долларов из-за коррупции в закупках оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Секретные аудиторские отчеты показали, что закупочная система вооружений Украины пронизана переплатами, посредническими схемами и контрактами с проблемными поставщиками, из-за которых бюджет потерял 1,2 млрд долларов за один год.

    Секретные аудиторские проверки, оказавшиеся в распоряжении The New York Times, охватывают 2024 и 2025 годы и показывают, что закупщики систематически переплачивали за оружие, заключали сделки с посредниками вместо прямых контрактов с производителями и продолжали работать с компаниями, уже проваливавшими поставки или находящимися под следствием по делам о коррупции.

    Семь из десяти крупнейших подрядчиков Минобороны получили новые контракты, несмотря на дефолты по прежним обязательствам или уголовные дела против руководства. Один из подрядчиков заключил сделку, находясь под залогом по делу о коррупции. Всего аудиторы выявили 18 компаний с историей неисполненных контрактов, шесть из них не выполнили ни одного заказа, но продолжали получать новые заказы.

    Один из самых громких случаев связан с заводом Pavlohrad Chemical Plant и его директором Леонидом Шиманом. Предприятие поставило армии 233 тыс. бракованных минометных снарядов, часть которых имела неисправные взрыватели или пороховой заряд. Несмотря на это, агентство закупок продолжало выдавать заводу новые контракты, включая почти весь объем 122-миллиметровых артиллерийских снарядов на 2025 год.

    Бывший советник агентства закупок Тамерлан Вагабов заявил: «Армия не получает того, что ей нужно, а бюджет сокращается из-за недопоставок и переплат. В результате у нас нет денег заказывать больше оружия. И у нас нет нужного количества боеприпасов. И это повторяющаяся закономерность».

    По данным аудита, в 2024 году потери Украины от мошенничества, расточительности и неэффективного управления составили около 1,2 млрд долларов. Около 126 млн долларов было потеряно из-за игнорирования более низких ставок и переплат за оружие. Директор агентства закупок Арсен Жумадилов подал в отставку в понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро.

    Силовые структуры США и Украины также проводят десятки расследований возможных злоупотреблений при передаче военной помощи Киеву.

    Украина ранее потеряла 770 млн долларов при закупках оружия у недобросовестных торговцев и производителей.

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    7 сентября 2026, 02:50 • Новости дня
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    Генпрокурор Украины Кравченко заявил о непричастности к крышеванию кол-центров
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не связан с деятельностью мошеннических кол-центров, по делу о которых арестован его заместитель Сергей Крапива.

    Кравченко назвал предварительные заявления антикоррупционных органов о своей причастности к получению средств от незаконных кол-центров и их легализации бездоказательными, передает ТАСС.

    «Разговоры – это просто разговоры, а фотография сейфа с деньгами – это всего лишь фотография сейфа с деньгами, которая не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к прокуратуре», – заявил генпрокурор.

    Кравченко сообщил, что Крапива уже уволен со своей должности. Кроме того, генпрокурор заверил, что всех сотрудников департамента международного сотрудничества проверят на полиграфе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАБУ и САП провели масштабную спецоперацию в офисе генпрокурора Украины по делу о крышевании мошеннических кол-центров.

    Центр противодействия коррупции заподозрил в организации схемы заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Крапиву.

    После публикации материалов расследования генпрокурор Руслан Кравченко на сутки перестал выходить на связь, а позже был найден в частной клинике Киева.

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    6 сентября 2026, 15:13 • Новости дня
    Европейские советники прибыли в Киев перед визитом американских спецпосланников

    Tекст: Ольга Иванова

    Высокопоставленные представители европейских стран прибыли в украинскую столицу накануне важных консультаций с американскими эмиссарами.

    Советники по национальной безопасности Британии, Франции и ФРГ прибыли в украинскую столицу накануне встречи киевских властей со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает РИА «Новости». Точный формат участия европейских дипломатов в предстоящих мероприятиях пока остается неизвестным.

    «Британские, французские и немецкие советники по национальной безопасности находятся в Киеве в воскресенье... до переговоров между Украиной и спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – сообщает агентство Reuters.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    После переговоров Стив Уиткофф и Джаред Кушнер покинули Москву.

    Затем представители Вашингтона прибыли на Украину для обсуждения деталей мирных переговоров.

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    7 сентября 2026, 00:44 • Новости дня
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека, в том числе девушка 18 лет вместе с 16-летним братом, получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона в «Максе».

    Власти пообещали оказать семье погибшей всю необходимую поддержку. В результате удара украинского дрона, начиненного сотнями металлических поражающих элементов, пострадали еще три человека, сообщил Развожаев.

    Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он впал в кому. Врачи борются за его жизнь. Двое подростков, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, получили медицинскую помощь и уже отпущены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка.

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали.

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    7 сентября 2026, 03:49 • Новости дня
    Berliner Zeitung сообщила об ухудшении настроений в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    Настроения в Киеве ухудшаются на фоне визита американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

    «В то же время настроения в украинской столице мрачнеют, а проблемы <…> [Владимира Зеленского] нарастают», – отмечает Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле.

    После этого американские переговорщики обсудили ситуацию с Зеленским в Киеве.

    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился.

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    6 сентября 2026, 19:53 • Новости дня
    Кушнер рассказал о надежде на переговоры по Украине в трехстороннем формате

    Tекст: Ольга Иванова

    Зять американского президента Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение переговоров по украинскому урегулированию к трехстороннему формату с участием Москвы, Киева и Вашингтона.

    Американская сторона рассчитывает на вовлечение в процесс мирного урегулирования Москвы, Киева и Вашингтона, передает РИА «Новости». «Кушнер заявил, что надеется, что переговоры вернутся к трехстороннему формату с Украиной, Россией и США», – сообщает агентство.

    В свою очередь спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул стремление Вашингтона к дипломатическому, а не кинетическому разрешению кризиса. По его словам, Дональд Трамп придает огромное значение возобновлению диалога между сторонами при американском посредничестве. Уиткофф добавил, что делегация полностью довольна результатами состоявшихся бесед.

    Кушнер также заверил, что Соединенные Штаты продолжат напряженно работать для окончательного завершения конфликта. Накануне визита в Киев американские эмиссары провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. Российский лидер четко указал гостям на необходимость полного устранения первопричин текущего кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял американских спецпосланников в Кремле.

    После трехчасовых переговоров дипломаты покинули российскую столицу.

    Затем представители Вашингтона прибыли на территорию Украины.

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    6 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков заявил о сохранении элементов договоренностей Анкориджа в повестке дня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что элементы достигнутых в Анкоридже пониманий всегда будут оставаться в актуальной повестке дня.

    Песков прокомментировал перспективы договоренностей, достигнутых в Анкоридже, передает ТАСС. В беседе с журналистом Павлом Зарубиным представитель Кремля отметил, что эти вопросы останутся актуальными.

    «В Анкоридже, действительно, были достигнуты определенные понимания. Трудно сейчас сказать, насколько они применимы, и с точки зрения украинской стороны, и с точки зрения американской стороны», – подчеркнул пресс-секретарь президента России.

    При этом он добавил, что элементы этих соглашений как минимум будут всегда фигурировать в повестке дня. В настоящее время сложно оценить применимость данных договоренностей для Вашингтона и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил об изменении подхода США к договоренностям по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков указал на неготовность американских партнеров реализовать взятые на себя обязательства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался публично раскрывать содержание «формулы Анкориджа».

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    6 сентября 2026, 22:53 • Новости дня
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он сообщил, что нейтрализовано три БПЛА. После падения беспилотников на землю в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударная волна выбила стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, шрапнель повредила припаркованные во дворах автомобили.

    Специалисты продолжают устанавливать точную степень нанесенного ущерба. По предварительным данным, осколочные ранения получили три человека, среди которых один мужчина и две девочки-подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на Севастополь.

    В конце августа при массированном ночном ударе по городу погиб один мирный житель.

    Днем ранее от попадания начиненного взрывчаткой дрона в пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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