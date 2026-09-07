Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.3 комментария
Украинский беспилотник поджег храм Николая Чудотворца в Тамбовской области
В Тамбовской области загорелся купол храма Святителя Николая Чудотворца, возгорание произошло после удара украинского беспилотника, его уже погасили, сообщил глава региона Евгений Первышов.
«Этой ночью киевский режим нанес очередной террористический удар по Тамбовской области. В результате атаки украинского БПЛА у нас загорелся купол церкви Николая Чудотворца в Никифоровском округе», – отметил губернатор на оперативном совещании, передает ТАСС.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Возгорание, возникшее на высоте 40 метров, было ликвидировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа украинские беспилотники атаковали логистический центр в Тамбовской области.
В июне прошлого года дрон ВСУ повредил Успенский кафедральный собор в курском Рыльске.
Весной прошлого года из-за детонации вражеского аппарата загорелись купола храма Георгия Победоносца в Белгородской области.