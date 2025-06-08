7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.9 комментариев
Украинский дрон атаковал собор в курском Рыльске
В ночь на воскресенье дрон повредил элементы здания и колокольни Успенского кафедрального собора в Рыльске, никто не пострадал.
Беспилотник атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что в результате удара осколками были повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольня.
«По предварительной информации, сегодня вражеский беспилотник совершил атаку на Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате удара осколками повреждены стекла, крыша, стены, двери основного здания и колокольни. К счастью, обошлось без пострадавших!», – отметил он в Telegram-канале.
Оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки. Власти региона подчеркнули, что угрозы жизни и здоровью граждан нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов. После ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе Белгородской области уцелела только небольшая часовня Божией Матери.