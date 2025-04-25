Власти сообщили о гибели белгородского комплекса «Новый Иерусалим» после атаки украинских дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе Белгородской области почти полностью выгорел после атаки дронов ВСУ, передает ТАСС. По словам главы округа Алексея Дыбова, пожар уничтожил практически все постройки комплекса, кроме небольшой часовни Божией Матери: «Там осталась одна только небольшая часовня Божией Матери, остальное уничтожено», – сообщил он.

Дыбов уточнил, что во время атаки украинских дронов в храмовом комплексе никто не находился, пострадавших не было. Комплекс считался действующим: в нем проводились службы, работали сотрудники, но теперь богослужения временно будут проходить в других местах, в том числе на территории уцелевшей часовни.

Глава округа добавил, что восстановление комплекса начнется, когда позволит ситуация: «Храм, конечно, будет восстановлен после победы. Храмовый комплекс необходимо делать, как позволит оперативная обстановка».

Замглавы Синодального отдела Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с агентством назвал уничтожение комплекса продолжением политики по уничтожению наследия Русской православной церкви, подчеркнув, что этот акт «связан с иррациональной ненавистью к русскому православию» и вписывается в «богоборческую политику» украинских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел в результате пожара, который начался из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.