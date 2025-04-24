Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области

Tекст: Антон Антонов

«Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших нет», – приводит ТАСС текст сообщения митрополии.

Гладков подчеркнул в Telegram, что атака «по одному из самых святых мест Белгородчины» в «святую пасхальную неделю» была целенаправленной.

«То, как дронами не давали тушить пожар – мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», – сообщил он, добавив, что «огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой».

Пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко рассказал о подробностях атаки ВСУ: «Вечером украинский дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпас над Сухаревским монастырем, из-за того, что монастырь полностью деревянный, он вспыхнул как спичка, возможно, там была какая-то зажигательная смесь». При этом украинский дрон, который атаковал людей и технику, мешал тушить пожар, передает РИА «Новости».

В Белгородской и Старооскольской епархии предположили, что было два БПЛА «Баба-Яга» – «одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко». «Думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Новый Иерусалим – репродукция библейского Иерусалима, расположен на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 км от города Валуйки. Строительство комплекса велось с 2001 года. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.