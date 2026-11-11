Египет начал работу над увеличением числа авиарейсов с Россией

Министр Фатхи: Египет решил увеличить количество авиарейсов с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Египет наращивает провозные мощности воздушного сообщения с Россией из-за увеличения количества российских туристов, передает РИА «Новости».

«Мы активно работаем сейчас и будем продолжать работать в будущем над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей авиасообщения между двумя странами, чтобы обеспечить прием растущего потока туристов и способствовать его дальнейшему увеличению», – заявил Фатхи.

Министр добавил, что страна всегда рада гостям из России. По его словам, власти Египта высоко ценят доверие россиян к уникальным возможностям египетских курортов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце вице-премьер Андрей Никитин сообщил об обсуждении расширения географии полетов с четырьмя африканскими странами.

Авиационные власти России и Египта договорились увеличить количество прямых рейсов между двумя странами.

Исполнительный директор египетской авиакомпании AlMasria Ширин Фарид анонсировала заказ двух новых самолетов для выполнения полетов в российские города.