Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Россия и Египет договорились увеличить число прямых авиарейсов
Минтранс: Россия и Египет подписали меморандум для увеличения числа авиарейсов
Авиационные власти России и Египта подписали меморандум о взаимопонимании, благодаря которому будет увеличено количество прямых рейсов между двумя странами.
Россия и Египет расширяют возможности для прямого авиасообщения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство транспорта.
Отмечается, что документ, подписанный по итогам переговоров авиационных властей двух стран, позволит назначенным авиаперевозчикам выполнять больше прямых рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее египетская авиакомпания заказала два самолета для рейсов в Россию.
До этого Росавиация опровергла международную блокаду.
Авиакомпания Red Wings запланировала начать полеты в египетский Борг-эль-Араб.