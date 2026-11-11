Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.0 комментариев
Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями
Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями
Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.
«Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.
В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.
Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.
Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.