Президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны

Tекст: Ольга Иванова

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа призвал руководство Израиля вывести войска из буферной зоны на юге страны после недавнего рейда израильских вооруженных сил, сообщило агентство Associated Press (AP), передает ТАСС. Речь идет о территории площадью порядка 235 кв. км, где сирийский лидер также осудил последние действия израильских подразделений.

В воскресенье Армия обороны Израиля заявила о ликвидации нескольких вооруженных террористов в этой зоне. Рейд встретил сопротивление местных жителей, однако, по официальным данным, никто из гражданских не пострадал. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что страна не пойдет на компромиссы по вопросам безопасности и намерена сохранять контроль над своими зонами безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа.

После смены власти в Сирии в декабре 2024 года Израиль ввел войска в буферную зону и на сирийскую сторону горы Хермон. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху тогда заявил, что соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу.

17 сентября в Лондоне состоялись переговоры главы МИД переходного правительства Сирии Асаада аш-Шейбани и министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера при участии спецпредставителя США Тома Баррака, где обсуждался новый договор о мерах безопасности взамен соглашения 1974 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после смены власти в Дамаске в декабре 2024 года армия Израиля начала проводить регулярные рейды в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра.

На переговорах с Сирией в канцелярии израильского премьера заявили о требованиях демилитаризации юго-западной части страны и гарантий безопасности сирийских друзов.

Сирийские власти в письме к председателю Совбеза ООН потребовали осудить израильскую агрессию и вывести войска с территории республики.