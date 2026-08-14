Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новониколаевка в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Подразделения группировки также за прошлую неделю освободили Торецкое и Петровку в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

Потери противника на этом направлении составили свыше 2435 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ.

На прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Водяное, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области.

Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял до 1595 военнослужащих, восемь бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, пусковую установку хорватской РСЗО RAK-SA-12 и 14 станций РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Васютинское в ДНР.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1430 военнослужащих, танк, 12 бронемашин, семь орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

Подразделениями группировки «Восток» за прошедшую неделю освобождено Новое Поле в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех десантно-штурмовых, механизированной, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 2405 военнослужащих и 25 бронемашин.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, за неделю нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, танк, 16 бронемашин, 17 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты.

За минувшую неделю на этом направлении уничтожено до 220 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска зачистили от противника Петровку в ДНР.

Днем ранее ВС РФ взяли под контроль Водяное в Харьковской области. А до этого они освободили харьковскую Щербаковку и запорожское Новое Поле.