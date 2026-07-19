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Минобороны сообщило об ударе по локомотиву ВСУ
ВС РФ ударили с помощью «Герань-4 сикер» по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки техники ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы России нанесли удар по транспортной инфраструктуре противника с применением дрона «Герань-4 сикер», передает ТАСС. Целью атаки стал железнодорожный локомотив, который использовался для нужд украинской армии.
Министерство обороны России также обнародовало кадры объективного контроля, подтверждающие успешное поражение объекта в тылу украинских войск.
«Так, 18 июля ударным беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 сикер» нанесен удар по железнодорожному локомотиву, используемому для перевозки ВВСТ и материальных средств ВСУ в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области», – заявили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска уничтожили железнодорожную инфраструктуру украинской армии в Запорожской области. Двумя днями ранее беспилотники атаковали два перевозивших военное снабжение состава в Днепропетровской области. В начале месяца дроны «Герань» поразили вражескую железнодорожную технику около запорожского села Казаковское.