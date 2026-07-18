Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.3 комментария
Воробьев сообщил о 26 пострадавших после атаки БПЛА на Подмосковье
В результате беспилотной атаки на Московскую область ночью 18 июля в Московской области ранения получили 26 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
В результате ночного инцидента ранения получили 26 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Max сообщил: «Помощь потребовалась 26 взрослым. Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения на территории склада Wildberries в Электростали».
Глава региона уточнил, что некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую поддержку, для этого задействовали 12 бригад центра медицины катастроф и 40 бригад скорой помощи.
На местах происшествий продолжается ликвидация последствий и тщательное обследование территорий. Там работают представители муниципалитетов, аварийные службы, полиция и МЧС. Ранее сообщалось о возгорании на нефтебазе в Ногинске после падения беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 июля в результате падения беспилотника в подмосковной Истре погибли три человека.
В конце июня из-за атаки украинских дронов в Егорьевске скончался шестимесячный ребенок.
Месяцем ранее при массированном налете БПЛА на регион ранения получили 17 местных жителей.