Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.3 комментария
FT: Украина столкнулась с проблемами при экспорте зерна через Черное море
Удары российских войск по военной инфраструктуре черноморских портов серьезно осложнили отправку украинской сельскохозяйственной продукции за рубеж, отмечают западные СМИ.
Украинская сторона испытывает серьезные трудности с вывозом зерна через черноморские порты. Газета Financial Times отмечает, что проблемы вызваны высокоточными ударами Вооруженных сил России по объектам, задействованным в снабжении украинской армии, пишет РИА «Новости».
«Украина испытывает трудности с транспортировкой зерна через Черное море», – констатирует британское издание. Перевозчики все чаще отказываются направлять суда в крупнейший порт Одессы, который уже лишился трети своих складских мощностей из-за использования его инфраструктуры в военных целях.
Ранее Министерство обороны России сообщало о поражении порта Черноморск в Одесской области. Этот логистический узел играл ключевую роль в поставках оружия и горючего для Вооруженных сил Украины, одновременно обеспечивая до 90% аграрного экспорта страны. В ночь на субботу удары продолжились: в Одессе уничтожены резервуары с топливом и места разгрузки военных грузов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские компании обсуждают перенаправление экспорта зерна через порты Румынии.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили резервуары с топливом и цеха сборки беспилотников в порту Одессы. Представители аграрного сектора Украины заявили о критических повреждениях экспортной инфраструктуры.