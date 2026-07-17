Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.0 комментариев
Коц сообщил о планах Зеленского перезахоронить останки Коновальца
Коц: Киев решил перезахоронить останки главаря УПА Коновальца
Украинские власти планируют с воинскими почестями перезахоронить на территории страны главаря УПА* ( экстремистская и террористическая организация запрещена в России) останки Евгения Коновальца, прах которого в настоящее время покоится в Нидерландах, сообщил военкор Александр Коц.
Киев готовится направить запрос в Амстердам для получения разрешения на эксгумацию и последующую транспортировку останков главаря УПА*, сообщил Коц в Max.
По его словам, руководство страны намерено организовать церемонию перезахоронения с оказанием воинских почестей.
Журналист напомнил, что ранее власти Украины уже озвучивали намерения перевезти в страну останки Симона Петлюры и Степана Бандеры. «Власть Зеленского держится на штыках местных нацистов. И чтобы не потерять их поддержку, он бы и Гитлера в Киево-Печерской лавре с радостью похоронил», – подчеркнул военкор.
Администрация Роттердама одобрила запрос Киева о выдаче останков лидера ОУН* (запрещена в России).
В мае специалисты эксгумировали в Люксембурге прах другого украинского националиста Андрея Мельника.
Весной киевские власти обсуждали планы по возвращению в страну останков Степана Бандеры.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ