ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам на Украине, используемым для доставки грузов для ВСУ, сообщило в Max Минобороны.

По данным министерства, групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам в портах Одессы и Черноморска в Одесской области. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ.

Кроме того, в портах Черноморска и Днепро-Бугского были поражены четыре морских судна, которые, как уточнили в ведомстве, осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ. Другие детали произошедшего в сообщении министерства не приводятся.

Минобороны накануне сообщило о поражении ударными беспилотниками трех сухогрузов на рейде порта Одесса, задействованных в интересах ВСУ.

В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили плавучий док для подводных дронов ВСУ, резервуары с ГСМ и несколько транспортных судов.

В ночь на 12 июля высокоточное оружие и беспилотники уничтожили на побережье Одесской области места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии.