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ВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске
ВС России нанесли удары по портам в Одессе и Черноморске
Российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому, поражены портовая инфраструктура, резервуары с топливом и четыре судна, сообщило Министерство обороны.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжили наносить удары по портам на Украине, используемым для доставки грузов для ВСУ, сообщило в Max Минобороны.
По данным министерства, групповые удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам в портах Одессы и Черноморска в Одесской области. В результате были поражены объекты портовой инфраструктуры, задействованные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с ГСМ для ВСУ.
Кроме того, в портах Черноморска и Днепро-Бугского были поражены четыре морских судна, которые, как уточнили в ведомстве, осуществляли доставку грузов в интересах ВСУ. Другие детали произошедшего в сообщении министерства не приводятся.
Минобороны накануне сообщило о поражении ударными беспилотниками трех сухогрузов на рейде порта Одесса, задействованных в интересах ВСУ.
В ходе удара по порту Черноморска российские военные поразили плавучий док для подводных дронов ВСУ, резервуары с ГСМ и несколько транспортных судов.
В ночь на 12 июля высокоточное оружие и беспилотники уничтожили на побережье Одесской области места хранения горючего, склады вооружений и транспортные суда украинской армии.