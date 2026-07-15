Посол: Аргентина не ведет сотрудничество с Россией по атому

Посол Феоктистов: Аргентина не ведет сотрудничество с Россией по атому

Tекст: Дарья Григоренко

«Насколько известно, двустороннее сотрудничество в сфере мирного атома сейчас не осуществляется», – рассказал дипломат, передает РИА «Новости».

Несмотря на паузу в атомной энергетике, деловые круги двух стран сохраняют взаимный интерес к другим стратегическим отраслям. По словам Феоктистова, российские и аргентинские компании готовы развивать партнерство в сфере электроэнергетики, нефтегазовой промышленности и возобновляемых источников энергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале МИД России сообщил о готовности развивать двусторонние отношения с Аргентиной.

Ранее посол Дмитрий Феоктистов назвал деструктивным поиск «русских шпионов» в Буэнос-Айресе.

В прошлом году президент Хавьер Милей отказался от вступления южноамериканской республики в БРИКС.