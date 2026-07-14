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    14 июля 2026, 18:20 • В мире

    Для чего Европе миф о «российских хакерах»

    Для чего Европе миф о «российских хакерах»
    @ Алексей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Геворг Мирзаян, Валерия Вербинина

    Европа обнаружила, как заявляется, следы масштабной подрывной работы «российских хакеров» и ввела в связи с этим очередные антироссийские санкции. На самом деле никаких доказательств этим обвинениям нет, перед нами явная политическая и пропагандистская манипуляция. В чем же тогда ее настоящая цель?

    13 июля Евросоюз объявил о новом пакете антироссийских санкций, включающем в себя ограничительные меры в отношении девяти физических и четырех юридических лиц. Одновременно с этим Великобритания ввела собственные санкции против 24 физлиц и юрлиц. Однако на этот раз речь идет не о лицах и структурах, связанных с СВО или же подсанкционной торговлей. Запад нацелился на тех, кого называет «российскими государственными хакерами».

    Особый накал антироссийской риторики в данном случае наблюдался во Франции. Министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро осудил «масштабную киберкампанию с целью саботажа и шпионажа, которую Россия проводит в десятке европейских стран». Среди пострадавших называются Франция, Германия, Польша, Кипр, Нидерланды, Австрия, Словакия, Румыния и Финляндия.

    Объектом внимания неизвестных российских хакеров будто бы являются «компании, министерства и операторы», в то время как целью является «сбор информации или, к примеру, саботаж работы железнодорожной инфраструктуры». Однако Франция не ослабляет бдительности и в обиду себя не даст. Как заверил Барро, французские власти «способны выявлять эти атаки» и вообще «мы значительно укрепили нашу защиту».

    За противодействие киберугрозам в стране отвечают Viginum – официальное подразделение по борьбе с иностранным цифровым влиянием, как обтекаемо именуются его функции, и ANSSI – Национальное агентство по безопасности информационных систем. Считается, что именно собранные ими сведения становятся отправной точкой для последующих санкций и громких заявлений французских властей в части борьбы с российским цифровым влиянием.

    Как заявляет Барро, Франция располагает системой защиты от российских кибератак, которая является «одним из самых совершенных механизмов не только в Европе, но и в мире». В том числе эта система используется для «борьбы с кампаниями по дезинформации, которые способны повлиять на избирательные процессы».

    Схема обвинений в чем-то напоминает ту, которая использовалась во время раскрутки фальшивок о вмешательстве России в американские выборы. Она состоит из четырех ступеней.

    Первая ступень – это констатация факта. В рамках нее берется объективно существующий в мире процесс, а именно: участившиеся атаки хакеров на западных пользователей и государственные структуры.

    Ничего удивительного в этих атаках нет – масштабная цифровизация и компьютеризация дала возможность многочисленным левым и анархистским группировкам выражать свой протест против западного капитализма не только посредством митингов и перформансов, а через хакерские взломы и публикацию секретных данных (как это делала в свое время платформа WikiLeaks). Ну а мошенникам всех мастей компьютеризация дала возможность шантажировать пользователей или заниматься промышленным шпионажем.

    На второй ступени, которую назовем искажением флага, продвигается утверждение о том, что значительная часть этих хакеров имеет российское происхождение. Здесь уже соотношение объективной ситуации и допущений примерно 50 на 50. С одной стороны, действительно можно допустить, что в хакерской тусовке достаточно много россиян. Хотя бы лишь потому, что отечественная школа программистов является одной из ведущих в мире, да и поводов не любить «америкосов» у российской молодежи достаточно.

    Однако все обвинения в том, что взломы западных структур осуществляют российские хакеры, строятся на песке. Например, на русскоязычных комментариях внутри кода вредоносных программ (которые мог написать кто угодно, в том числе и для запутывания жертв), а также на псевдонимах хакеров, которые либо являются написанием русских слов латинскими буквами (например, PalachPro), либо так или иначе связаны с российскими символами. Например, с медведем – Energetic Bear (энергетический медведь) или Berserk Bear (медведь-берсерк).

    Третья ступень, которую условно можно назвать искажением принадлежности, уже основана на прямой лжи – западные спецслужбы называют всех предположительных российских хакеров или хактивистов (то есть компьютерных активистов) государственными служащими. То есть агентами, которые совершают свои действия под руководством и контролем российских спецслужб – ГРУ, ФСБ и т. п. Не приводя при этом никаких доказательств подобной связки – просто на основании «хайли лайкли».

    И тут же на этой ступени записывают в прогосударственные хакеры реально существующие российские аналитические структуры. Так, например, британцы назвали «российскими государственными хакерами» аналитический центр «Рыбарь». Структуру, которая просто специализируется на военной аналитике, пропаганде и OSINT-технологиях. «Великобритания и ЕС посылают четкий сигнал о том, что Россия не сможет прикрываться использованием этих прокси-групп», – утверждает министр иностранных дел Соединенного Королевства Иветт Купер.

    Да, руководители «Рыбаря» не скрывают, что являются патриотической организацией. «Сегодня наша команда находится на переднем крае информационного фронта, отстаивая интересы Российской Федерации. Мы знаем, как просто и эффективно вести информационную войну и показывать Россию с правильной стороны», – говорится на сайте организации. Однако никакой государственной хакерской структурой «Рыбарь» не является и никакие противозаконные действия не совершает. Та же OSINT-технология предполагает сбор информации из открытых источников.

    А все недовольство Запада связано лишь с тем, что, как опять же говорится на сайте организации, «Рыбарь» является «самым цитируемым в зарубежных СМИ российским Telegram-каналом, который за последние годы превратился в полноценный think-tank». Проще говоря, в аналитический центр, вставляющий палки в колеса западной пропаганде. Именно поэтому этот центр – как и все остальные – нужно «огосударствить», обложить санкциями и дискредитировать.

    Однако самой опасной является четвертая ступень западной информационной кампании – искажение цели.

    Действия «российских государственных хакеров» Запад называет «гибридной агрессией». Так, например, по данным The Telegraph, российские хакеры якобы получили доступ к 50 тысячам камер на территории стран-членов НАТО для отслеживания поставок оружия на Украину. И благодаря этому получали данные о маршрутах и объемах этих поставок. Однако в то же время, как утверждают США и ЕС, российские государственные хакеры якобы занимаются диверсиями против Запада.

    Например, Евросоюз обвинял Москву в кибератаке на польскую энергетическую систему в декабре 2025 года. А ФБР утверждает, что структура под названием Cyber Army of Russia: Reborn регулярно осуществляет атаки на объекты критической инфраструктуры США, включая системы водоснабжения, объекты сельского хозяйства и энергетики.

    С помощью этих четырех стадий политической манипуляции общемировая проблема компьютерной уязвимости превращается в политические обвинения в адрес российского государства. «В течение многих лет ФСБ проводила широкий спектр вредоносных кибератак, масштабы которых постоянно росли, затрагивая ЕС, его государства-члены, а также международных партнеров, в частности Украину», – говорится в заявлении Евросоюза.

    «Запад привычно и голословно обвиняет Россию в том, чем занимается сам. Их спецслужбы уже не один десяток лет пытаются вмешиваться во внутренние российские дела»,

    объясняет происходящее Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Эксперт напомнил, что подобные обвинения уже звучали в прошлом – и каждый раз не находили доказательств. «Но западные правительства это не останавливает. Им нужно оправдывать перед своим электоратом многомиллиардное спонсирование Украины. Нынешний спектакль призван повысить доверие европейской общественности к поддержке режима Зеленского – а значит, помочь европейским лидерам удержаться на своих постах», – говорит аналитик.

    И речь не только о поддержке Киева. В стратегиях национальной безопасности стран коллективного Запада прописано, что кибернападение приравнивается к настоящему, классическому нападению чистыми военными методами. Что, в свою очередь, дает западным странам заявлять о праве на самооборону – как коллективную, так и на уровне национального государства.

    Именно под предлогом самообороны все последнее время Европа ведет активную подготовку к агрессии против России. Похоже, сюжет про российских хакеров – просто очередной акт давно идущего в европейских столицах спектакля. Пропагандистского представления, которое должно дать европейским правительствам вид законности и оправдания для какой-либо антироссийской провокации, которая способна привести к большой европейской войне.

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