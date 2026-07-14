Минюст предложил выдавать электронные свидетельства о рождении и браке

Tекст: Тимур Шайдуллин

Министерство юстиции разработало законопроект о выдаче электронных свидетельств о рождении и браке, сообщается на сайте ведомства. Сейчас при регистрации подобных актов гражданского состояния заявители получают традиционные бумажные документы с гербовой печатью.

«Законопроектом предлагается ввести возможность получения всех документов о регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. Так, новым документом, подтверждающим регистрацию акта, будет являться выписка из ЕГР ЗАГС. Она будет выдаваться как в электронном виде во всех случаях регистрации или совершения иного юридически значимого действия, так и на бумажном носителе по просьбе заявителя», – пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что электронную выписку разрешат предъявлять в российские организации, не подключенные к системе межведомственного электронного взаимодействия, а также в иностранные ведомства. При этом выдачу бумажных свидетельств о рождении сохранят, поскольку они служат удостоверением личности ребенка до 14 лет. Переход на реестровую модель, по мнению авторов инициативы, сделает услуги ЗАГС более удобными для граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства цифровизацию системы ЗАГС.

До этого Минцифры предложило приравнять электронные свидетельства о рождении на портале «Госуслуги» к бумажным аналогам. Ранее глава Минюста Константин Чуйченко анонсировал сохранение бумажного формата исключительно для свидетельств о рождении.