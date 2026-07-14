Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

Tекст: Валерия Городецкая

«История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.