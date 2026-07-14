Назначить на место почившего сенатора Грэма его сестру Дарлин – вполне закономерный ход. Никто не оспорит, легитимность и моральная база незыблемы. Никакой драки за освободившееся место. Скорее всего, решение было заранее продвинуто и кулуарно принято самим Грэмом.0 комментариев
Минобороны сообщило о новом ударе по сухогрузам в Одессе
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по украинским портам и судам, которые используются в интересах армии.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжили атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные для нужд украинских войск, сообщает Минобороны РФ в своем канале в Max.
«В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса», – говорится в сообщении Министерства обороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вооруженные силы России атаковали два сухогруза в порту Южный Одесской области. В ночь на вторник российские военные поразили предприятия по производству ракет в Киеве.
Ранее беспилотники уничтожили переоборудованный сейнер в порту Черноморска.