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    13 июля 2026, 14:40 • Общество

    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»

    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев планировал дронами атаковать аэродромы стратегической авиации ВКС России Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Сначала БПЛА с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, а затем украинские агенты на машинах с бытовой техникой перевезли их к аэродромам и в арендованных гаражах готовили к ударам. Эксперты считают, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешалась ФСБ.

    ФСБ сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ведомства, противник забросил в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Позднее агенты Украины перевозили их на легковых автомобилях в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару. «Каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось. В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов», – говорится в сообщении ФСБ.

    У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма. Также были найдены две мобильные наземные станции управления беспилотниками по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Их оснастили устройствами самоуничтожения.

    Это не первая попытка атаковать российские аэродромы. Так, в минувшую пятницу ФСБ также предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Противник хотел разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать автопарк. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    За день до этого ФСБ предотвратила серию терактов на объектах военной инфраструктуры и ведущем предприятии ВПК. По подозрению была задержана россиянка 2001 года рождения. Ее завербовали украинские спецслужбы в 2024 году через WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее координатор имитировал романтические отношения и обещал продолжить их на Украине после выполнения заданий.

    Кроме того, в Краснодаре был задержан россиянин 1978 года рождения за подготовку теракта против высокопоставленного военного Минобороны. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд.

    Тогда в экспертном сообществе связывали готовящуюся серию терактов с 40-дневной операцией СБУ, которую ранее утвердил Владимир Зеленский. Сейчас же специалисты отмечают – противник неслучайно нацелился на аэродромы. Это не только часть уже запланированной кампании, но и попытка повторить операцию «Паутина». Речь идет о событиях июня прошлого года. Тогда под удар попали авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    «Обе операции имели одни и те же цели. Во-первых, нанести удар по нашей дальней авиации и ограничить возможности ВС России в пуске крылатых ракет. Во-вторых, причинить экономический ущерб, ведь каждый самолет стоит достаточно дорого. Наконец, создать в СМИ благоприятную для противника картинку»,

    – перечислил военный эксперт Юрий Кнутов. Как напомнил собеседник, Зеленский на саммите НАТО утверждал, что Украина якобы «спокойно работает» в тылу РФ. По итогам этого мероприятия страны Североатлантического альянса согласовали выделение Украине 70 млрд евро в 2026 году. «Естественно, в такой ситуации Зеленскому надо доказывать, что он, как наемник западного мира, деньги отрабатывает добросовестно», – указал аналитик.

    Он не исключает, что как и в случае с «Паутиной», сорванные атаки на аэродромы Украинка и Шагол курировал Лондон. «Именно на британские структуры возложена главная роль кураторства», – уточнил спикер. Примечательно, что Британия заняла третье место в июньском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД.

    Схожей точки зрения придерживается Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. «Киев сосредоточился на террористическом применении БПЛА. Вместе с тем, поскольку дальность полета беспилотных аппаратов ограничена, противник активно обращается к тактике контрабандистов», – отметил он.

    По оценкам собеседника, в том, что украинские спецслужбы на беспилотниках и аэростатах забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами, которые позднее перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном, нет ничего нового.

    «Приемы со специальными перегородками в фурах и других машинах – известный метод контрабандистов. Видимо, у Украины в этом большой опыт»,

    – добавил парламентарий. Колесник высоко оценил работу сотрудников ФСБ, которые отследили передвижения исполнителей и пособников сорванных терактов на аэродромах в Амурской и Челябинской областях. По его мнению, Киев преследовал несколько целей. «Первая – вызвать в российском обществе пессимистичные настроения, посеять панику. Вторая – лишить Россию возможности использовать свои аэродромы, парализовать работу стратегической авиации», – рассуждает Колесник.

    На этом фоне он упомянул недавние сообщения о том, что НАТО совместно с Минобороны Украины объявили премию в размере 250 тыс. евро за действенные идеи или работоспособные проекты по выводу из строя российских авиабаз. «Противник не оставит попыток диверсионных атак. Поэтому нам надо быть, что называется, во всеоружии», – подчеркнул собеседник.

    «Так, гражданам следует проявлять бдительность. Кроме того, все дорожные перевозки грузов должны подлежать тщательной проверке, а автолюбителям стоит относиться к ним с пониманием, потому что речь идет о безопасности наших людей и нашей страны. Также

    важно применить дополнительные меры по охране аэродромов и усилить контрразведывательную работу»,

    – перечислил Колесник. Кнутов в свою очередь отметил удары ВС России по предприятиям на Украине, выпускающим дроны большой дальности, а также по морским портам. «На мой взгляд, также позитивные результаты принесет реализация плана по изоляции всей Украины. Необходимо выводить из строя дороги, которые связывают республику с соседними государствами, те узлы, через которые идет поставка оружия, и причалы Николаева, Одессы, Ильичевска», – считает военный эксперт.

    Он напомнил о практике в годы Великой Отечественной войны: советские партизаны проводили операцию «Рельсовая война». «Она оказалась сверхэффективной: удалось затруднить перегруппировку и снабжение отступающих войск противника. Сейчас мы могли бы активно работать по железным дорогам, в том числе «Геранями». Да, полотно возможно восстановить в короткие сроки. Но системные удары в течение нескольких недель парализуют основные железнодорожные магистрали на Украине», – заключил Кнутов.

    Видео операции по предотвращению масштабной атаки дронов на военные аэродромы России смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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