Жителей Омска оштрафовали за публикацию видео удара дронов по нефтезаводу

Tекст: Дарья Григоренко

В пресс-службе регионального управления ФСБ заявили: «Управлениями ФСБ и УМВД <…> установлены и привлечены к ответственности жители города, причастные к публикации кадров атаки БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод», передает РИА «Новости».

Представители ведомства отметили, что подобные видеоматериалы используются террористическими организациями для нагнетания паники и наведения последующих ударов. Точные суммы штрафов для нарушителей вскоре определит суд. Силовики также напомнили, что передача подобных данных может квалифицироваться как государственная измена, за которую грозит до 20 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омской области.

Несколькими днями позже силовики задержали жителя Татарстана за публикацию кадров с поврежденным предприятием.

В прошлом году власти российских регионов начали штрафовать граждан за размещение подобных видеороликов в интернете.