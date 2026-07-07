Хоценко сообщил о ликвидации последствий атаки на НПЗ в Омской области

ЛДПР предложила программу бесплатного питания для детей до трех лет

Tекст: Ольга Иванова

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением разработать программу бесплатного питания для малышей, передает ТАСС.

«ЛДПР предлагает разработать федеральную программу бесплатного и комплексного обеспечения детей в возрасте до трех лет специализированными продуктами детского питания», – говорится в документе.

В качестве альтернативы политик предложил установить единые минимальные федеральные гарантии. По его мнению, регионы смогут оказывать поддержку семьям как в натуральном виде, так и в форме денежных выплат, которые будут соответствовать реальной стоимости питания.

Парламентарий подчеркнул, что сейчас обеспечение детей продуктами относится к полномочиям регионов. Из-за этого меры поддержки сильно различаются. Слуцкий уверен, что питание ребенка не должно зависеть от финансовых возможностей региона или места проживания семьи. Инициатива, по его словам, поможет обеспечить равный доступ к господдержке и сохранить здоровье детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной 2024 года депутаты Госдумы предложили возродить систему бесплатных молочных кухонь для малышей.

В начале прошлого года фракция ЛДПР внесла в парламент законопроект об увеличении пособия по уходу за ребенком.