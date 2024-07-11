  • Новость часаСК попросил суд отправить генерала Попова под домашний арест
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину
    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России
    В Сети опубликовали кадры резко постаревшей Пугачевой
    Азербайджан выразил желание стать полноправным участником БРИКС
    Захарова раскрыла причину размещения ракет США в Германии
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС
    Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС
    Президент Кении распустил правительства после протестов
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    11 июля 2024, 17:20 • Новости дня

    Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство

    Путин дал гражданство России разработчику электрокара «Атом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Разработчик электромобиля «Атом» и исполнительный директор АО «Кама» Харальд Грюбель получил гражданство Российской Федерации, указ подписал президент РФ Владимир Путин.

    В документе сообщается о принятии в гражданство России Грюбеля Харальда Гюнтера, родившегося 16 октября 1967 года в Германии, передает ТАСС.

    Грюбель является исполнительным директором АО «Кама», предприятие разрабатывает электромобиль «Атом».

    Напомним, «Атом» планируется подготовить в предсерийном варианте в конце 2024 года.

    10 июля 2024, 08:41 • Новости дня
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    @ Владимир Родионов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В меморандуме 1994 года на имя Энтони Лэйка, который занимал тогда пост советника Белого дома по нацбезопасности, говорится о необходимости секретно подготовить расширение НАТО, в том числе вступление Украины в альянс, следует из рассекреченных архивных документов.

    Архив национальной безопасности США опубликовал новую порцию рассекреченных документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум, передает РИА «Новости».

    В документе указывается на необходимость поддержать «возможность членства Украины, балтийских и южных государств» в НАТО. Подчеркивается, что публично заявлять об этом нельзя, «учитывая чувствительность России».

    Авторы меморандума (Александр Вершбоу, Николас Бернс и другие) заявили, что «стратегию в отношении Украины» нужно развивать параллельно с развитием «партнерства НАТО с Россией». С Москвой предлагалось вести серьезный диалог. При этом подчеркивалась недопустимость того, чтобы Москва «путала его с участием в решениях о членстве или праве вето».

    Также была рассекречена стенограмма состоявшейся в марте 1997 года в Белом доме встречи президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона. Клинтон заявил, что хочет «создать НАТО, которое не будет угрозой для России, но позволит США и Канаде оставаться в Европе и работать с Россией и другими странами, чтобы создать единую, свободную Европу и решать другие проблемы».

    Клинтон выступил против обещания, что бывшие страны СССР не смогут войти в НАТО. По его словам, это «было бы плохо для попытки построить новое НАТО, но также было бы плохо для попытки построить новую Россию». Он заверил, что речь не идет о «массивном, ускоренном расширении». Однако, заявил Клинтон, он не позволит кому-то ограничивать возможности по вступлению в альянс других стран. На встрече Ельцин говорит о 16 союзниках НАТО, с 1999 года их число к настоящему моменту выросло до 32.

    Кроме того, стало известно, что в 2000 году замглавы Госдепа Строуб Тэлботт предположил, что при новом президенте России Владимире Путине «следующий раунд расширения НАТО пройдет проще», поскольку Путин видит основные угрозы в исламизме и Китае, а Ельцин, по мнению Тэлботта, относился к НАТО эмоционально.

    Напомним, фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали советское руководство, пообещав не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора.

    Коментарии (20)
    8 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый большой показатель рождаемости в мире.

    «Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира – 1,4 млрд человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    По словам Путина, «это не просто цифры». «Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», – сказал он.

    Ранее Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии.

    Коментарии (26)
    8 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи вечером в усадьбе Ново-Огарево с премьером Индии Нарендрой Моди прокатил его на гольф-каре.

    Глава Российского государства был за рулем машины, на пассажирское сиденье сел индийский лидер. Затем они проехали по дорожке парка. Видеозапись поездки опубликована в Telegram-канале Кремля.

    После поездки политики прошли пешком к зданию резиденции.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

    Коментарии (5)
    8 июля 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Анита Цой награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Артистку наградили за «большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Анита Цой – певица и композитор, ее главными шлягерами считаются песни «Небо», «На восток» и «Новая я». В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита».

    Коментарии (9)
    11 июля 2024, 15:32 • Новости дня
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    Путин: БРИКС сопротивляются элиты стран «золотого миллиарда»
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Странам – участницам БРИКС ожесточенно сопротивляются элиты государств так называемого золотого миллиарда, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС.

    «Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, [это] процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Сложность этого процесса, по мнению российского лидера, заключается в том, что «усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого золотого миллиарда».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в очереди на присоединение к БРИКС стоят 24 страны.

    Коментарии (7)
    8 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Начались переговоры Путина и Моди
    Начались переговоры Путина и Моди
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Встреча проходит в подмосковной резиденции главы Российского государства Ново-Огарево, передает ТАСС.

    Отмечается, что разговор идет в неформальной обстановке, за чашкой чая. Основные переговоры состоятся завтра.

    Напомним, Моди прилетел в Москву с официальным визитом днем. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чего ждать от встречи двух лидеров.

    Коментарии (3)
    9 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин и Моди приехали в Кремль на одном «Аурусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди добирались до Кремля на одном «Аурусе» с двумя штандартами.

    Лидеры России и Индии вместе осмотрели экспозицию в павильоне «Атом» на ВДНХ и встретились со студентами, после чего поехали в Кремль на официальные переговоры, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

    Коментарии (5)
    10 июля 2024, 17:05 • Новости дня
    Путин назвал число работающих россиян

    Путин заявил о росте числа работающих россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне, при этом число занятых граждан продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    Количество работающих россиян увеличилось на 700 тыс. по сравнению с 2023 годом, сообщил Путин. «У нас по сравнению с прошлым годом – в прошлом году было 73,4 млн работающих – в этом году уже 74,1 млн работающих. Безработица на рекордно низком уровне – 2,6 процента», – приводит Telegram-канал Кремля слова главы государства.

    Ранее Путин заявил, что безработицы в России почти нет.

    Коментарии (7)
    11 июля 2024, 15:18 • Новости дня
    Путин назвал приоритетную задачу БРИКС

    Путин: Главной задачей БРИКС является достижение справедливых перемен в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Достижение справедливых перемен в мировой экономике является одной из основных задач БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на Парламентском форуме объединения.

    Глава государства добавил, что объединение уделяет отдельное внимание увеличению доли национальных валют в торговле и созданию безопасных финансовых инструментов, передает ТАСС.

    «Большое внимание уделяем увеличению доли национальных валют в торговле и инвестициях, а также разработке надежных и безопасных финансовых инструментов, механизмов взаимных расчетов», – сказал он.

    Ранее Путин допустил появление в будущем парламента БРИКС.

    Коментарии (0)
    8 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича – директора центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт Внуково», город Москва, передает ТАСС.

    Напомним, Николаенков пытался обезвредить террориста, когда тот перезаряжал автомат, но был убит выстрелом его сообщника.

    Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

    Коментарии (0)
    11 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России

    Путин дал гражданство России защищавшему Донбасс сербу Йокичу

    Защищавший Донбасс серб Йокич получил гражданство России
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гражданин Сербии Александр Йокич, участвующий в защите Донбасса с 2021 года, получил российское гражданство по указу президента России Владимира Путина.

    Александр Йокич, родившийся 26 января 2003 года в Сербии, получил российское гражданство, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ранее молодой человек заявлял, что приехал защищать Донбасс после школы, он участвовал в боевых действиях с 2021 года. Из-за юридических проблем его могли выдворить на родину, в Сербию, где ему грозило 25 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

    Коментарии (9)
    8 июля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в подмосковной резиденции дал высокую оценку развитию Индии.

    Недавно Моди был вновь избран на пост премьер-министра Индии, российский лидер поздравил его с переизбранием, передает ТАСС. «Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет», – отметил он.

    «У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», – указал Путин. Результат очевиден, так как Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики, констатировал президент России.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию.

    Коментарии (16)
    8 июля 2024, 21:43 • Новости дня
    Путин и Моди посмотрели конное шоу в Ново-Огареве

    Путин и Моди посмотрели шоу на конюшне в Ново-Огареве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетил конюшню.

    Там Путину и Моди показали шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огареве. Представление было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

    Коментарии (0)
    9 июля 2024, 19:25 • Новости дня
    «ГАЗ» отсудил у Volkswagen почти 17 млрд рублей за срыв производства автомобилей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иск ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» к структурам немецкого Volkswagen частично удовлетворен в Арбитражном суде Нижегородской области.

    Суд определил взыскать частично с Volkswagen в пользу «ГАЗ» 16,908 млрд рублей и 40 тыс. евро долга, передает РИА «Новости».

    Рассмотрение иска началось в июле 2023 года, российская компания требовала выплаты более чем 28,4 млрд рублей от Volkswagen из-за прекращения поставок двигателей. Договор между ГАЗ и Volkswagen был заключен в 2017 году. Согласно контракту, Горьковский автозавод подготовил производство автомобилей и планировал начать коммерческие продажи машин с двигателями Volkswagen, сообщает нижегородское издание «Живем в Нижнем». Договор до сих пор не расторгнут, но с 2022 года фактически не исполняется.

    Коментарии (4)
    8 июля 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей

    Политолог Линдигрин объяснила успех конкурса «Это у нас семейное»

    Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Конкурс «Это у нас семейное» выполняет важнейшие задачи по популяризации семьи и развития демографии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное».

    «Участие главы государства в таких мероприятиях еще раз подчеркивает, какое значение в нашей стране придается семье и защите семейных ценностей. Президент не раз подчеркивал, что поддержка семьи и детей является одной из основ его политики и всей государственной системы», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    Собеседница напомнила, что «для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи». По его же инициативе проводится и конкурс «Это у нас семейное».

    Она также обращает внимание на то, с «какой искренностью и радостью глава государства общается с семьями»: «Путин всегда находится в прямом контакте с людьми, очень внимательно и открыто говорит с гражданами на любые темы, потому что все вопросы и проблемы считает важными». «Эта позиция находит отклик у россиян, что показала встреча с участниками конкурса. Более того, такие беседы заложили основу для многих решений – Путин опирается на мнения и запросы семей при доработке мер семейной политики и создания новых проектов», – сказала аналитик.

    «В целом же основная задача конкурсов вроде «Это у нас семейное» – популяризация семьи, создание наилучших условий для увеличения их числа и рождения детей. В состязаниях смогли принять участие семейные команды из четырех и более родственников – представителей трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки», – добавила Линдигрин.

    Эксперт отметила, что конкурс стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». «Особенно ценно, что в нем были представлены все 89 российских регионов, а также близкие и родственники конкурсантов, которые проживают в 81 стране по всему миру. Успех мероприятия делает обоснованным его проведение на регулярной основе», – полагает спикер.

    По ее словам, финалисты и победители конкурса – хороший пример для подражания и мотивации других семей на совместное саморазвитие. «Все это показывает, что Россия – большая многопоколенная семья семей, где царят гармония, взаимопонимание и наследуемые традиции. А крепкая счастливая семья с детьми – это будущее всей нашей страны и залог ее успешного развития», – резюмировала Линдигрин.

    В понедельник президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

    Перед беседой с финалистами Путин выразил уверенность в том, что конкурс «удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы». В ходе самой встречи он предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу.

    «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все», – сказал Путин.

    Кроме того, он поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.

    Коментарии (0)
    Главное
    Разработчик электрокара «Атом» получил российское гражданство
    Гуцул заявила о попытках Кишинева лишить ее статуса главы Гагаузии
    В Германии назвали безумием размещение дальнобойного оружия США в стране
    ФСБ предотвратила поджог храма и убийство священников в Майкопе
    Навальную внесли в список террористов и экстремистов
    Ганчев: ВСУ сбрасывают химоружие в Харьковской области с дронов
    Белоруссия решила прекратить поставки вина в Россию после слов о «шмурдяке»

    Что происходит с попавшими под санкции танкерами

    Из 53 танкеров, попавших под санкции, только три смогли продолжить свою работу по перевозке российской нефти, а остальные вынуждены простаивать. Такой вывод делает Bloomberg. Однако ситуация не такая однозначная, как кажется на первый взгляд. Есть ряд нестыковок, которые ставят под сомнение простаивание теневого флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика Ту-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководством Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

    Перейти в раздел

    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Саммит НАТО стал экзаменом и для Байдена, и для США

    Итогами прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО стали не только обещания киевскому режиму и не только декларация альянса, где говорится о «всесторонней угрозе со стороны России». Свои собственные экзамены перед союзниками по НАТО сдавали сами Соединенные Штаты и их президент Джо Байден. О чем идет речь и каковы итоги экзаменов? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............