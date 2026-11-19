70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?4 комментария
Путин согласился со сравнением трехсторонней встречи с Ялтой 2.0
Путин утвердительно ответил на вопрос о сходстве встречи в Шэньчжэне с Ялтой
Президент России Владимир Путин утвердительно кивнул в ответ на вопрос журналиста о том, напоминает ли проходящая трехсторонняя встреча лидеров Ялтинскую конференцию.
На трехсторонней встрече специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников стал единственным из сотен присутствовавших журналистов, кому удалось задать вопрос.
Представитель прессы обратился к главе государства: «Владимир Владимирович, похоже на Ялту 2.0?»
Российский президент услышал реплику, обдумал ее и ответил утвердительным кивком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о подготовке к трехстороннему саммиту в ходе переговоров лидеров России и США.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп приняли участие в совместной фотосессии.
В среду встречу политиков в китайском Шэньчжэне сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.