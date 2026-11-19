Bloomberg: Путин дал мощный отпор попыткам Запада изолировать Россию

Tекст: Валерия Городецкая

На саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне Путин впервые за девять лет появился на совместной фотографии лидеров, пишет Bloomberg. Он занял центральное место рядом с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, которого от российского лидера отделяла только его супруга Пэн Лиюань.

Как отмечает агентство, эта фотография стала мощным отпором усилиям стран Запада по изоляции России.

Церемониальные фотографии традиционно призваны продемонстрировать единство мировых лидеров, но зачастую отражают и геополитическую напряженность в зависимости от расстановки участников, подчеркивает издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на торжественном приеме для лидеров АТЭС Владимир Путин и Дональд Трамп сели по обе стороны от Си Цзиньпина и его супруги.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии невероятных ожиданий от трехсторонних переговоров.

В субботу администрация США сообщила о планах проведения встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.