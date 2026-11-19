Лидеры экономик АТЭС решили развивать цифровизацию в сельском хозяйстве

Tекст: Елизавета Шишкова

Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обязались способствовать активному внедрению новых технологий в аграрный сектор для повышения производительности, следует из текста итоговой декларации форума, опубликованной на сайте Кремля.

«Мы будем укреплять партнерские отношения в области продовольственной безопасности, повышать производительность и эффективность сельского хозяйства, в том числе посредством внедрения инноваций и цифровизации», – подчеркивается в документе.

Лидеры экономик также выразили поддержку развитию сельского хозяйства с опорой на научные данные, доказательную базу и технологические решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин сообщил о поддержке Москвой проекта итоговой Шэньчжэньской декларации.

Глава российского государства заявил о существенном вкладе страны в обеспечение энергетической и продовольственной безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость обеспечения безопасного и эффективного трансграничного перемещения данных.