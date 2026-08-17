Хинштейн сделал замечание мэру за слова о сэкономленных на приграничье средствах

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел на заседании областного правительства после высказываний руководителя Железногорска о решении проблем с водоснабжением, передает РИА «Новости».

Александр Михайлов попытался оправдаться, сославшись на то, что его неверно поняли.

«Хотел бы для начала за данное недоразумение извиниться перед всеми, так как данная информация, это был такой момент, вырванный из контекста», – произнес чиновник. Он пояснил, что имел в виду невозможность ремонта объектов ЖКХ на отселенных территориях.

Александр Хинштейн в ответ категорически отверг саму идею подобной экономии. Губернатор призвал подчиненных тщательно формулировать мысли, чтобы не вызывать недоумение у жителей приграничья. Он напомнил, что все выделяемые районам деньги носят строго целевой характер.

«Я прошу вас... и всех остальных коллег– всегда очень четко свои слова формулировать и не позволять каких-то необдуманных слов. Вы сказали: за счет сэкономленных средств в приграничье. У людей, у жителей приграничья это вызвало вполне понятное удивление, недоумение», – добавил губернатор.

Глава региона допустил, что запланированные на этот год финансы для восстановления инфраструктуры могут остаться неосвоенными из-за сложной оперативной обстановки. При этом он подчеркнул, что искать дополнительные ресурсы за счет других людей власти не станут, и официально объявил Михайлову замечание.

В июне Александр Хинштейн потребовал наказать чиновника за мат во время трансляции заседания правительства.

В прошлом году Хинштейн наложил взыскание на курского министра Алексея Карнаушко из-за преждевременной оценки ущерба от действий ВСУ.

Ранее Хинштейн направил в правоохранительные органы материалы на нескольких местных госслужащих.