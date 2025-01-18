Хинштейн направил материалы по ряду чиновников в правоохранительные органы

Хинштейн сообщил о направлении документов на чиновников Курской области в правоохранительные органы

Tекст: Вера Басилая

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о направлении материалов в правоохранительные органы по ряду местных чиновников, передает РИА «Новости».

Это заявление он сделал на встрече с жителями приграничья, которые задавали вопросы о выдаче сертификатов и выплатах в связи с потерей жилья.

Хинштейн подчеркнул, что доверяет не всем чиновникам, которые работают в области.

«Я считаю, что очень многие, не хочу пока называть, и не моя это работа, но должны за то, что здесь происходило, и за коррупционные, в том числе схемы, должны ответить», – отметил Хинштейн.

Ранее Министерство обороны России составило список из 158 населенных пунктов, в которые могут отправиться комиссии для проверки состояния разрушенных или поврежденных домов в результате действий ВСУ. По данным муниципалитетов, в 16 из них в четырех районах Курской области выявлены разрушения или повреждения.

Власти Курской области инициировали проверку Корпорации развития после ареста ее главы Владимира Лукина и заместителя Игоря Грабина по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.