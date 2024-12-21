Хинштейн инициировал проверку «Корпорации развития Курской области» после арестов руководителей

Tекст: Мария Иванова

Курские власти сообщили о начале комплексной проверки АО «Корпорация развития Курской области». Соответствующее решение было принято после ареста гендиректора организации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина. Они обвиняются в злоупотреблении полномочиями и необоснованном расходовании 173,2 млн рублей при строительстве оборонительных сооружений.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале: «Учитывая, что под стражей находятся уже двое руководителей АО «Корпорация развития Курской области», принял решение инициировать проведение комплексной проверки корпорации, в том числе ее финансово-хозяйственной деятельности». Он добавил, что соответствующее обращение будет направлено в прокуратуру, а правительство региона содействует следственным органам.

Суд ранее арестовал Лукина на два месяца по делу о строительстве фортификационных сооружений.

По версии следствия, в 2023 году Грабин заключил договор на выполнение уже оплаченных работ, что привело к необоснованному расходованию из бюджета. Следствие отмечаает, что Лукин давал незаконные устные распоряжения, повлекшие значительный материальный ущерб.

Помимо этого, прокуратура области сообщила, что общий ущерб бюджету Курской области от мошеннических действий при строительстве сооружений составил около 800 млн рублей. Власти заверяют, что никаких снисхождений для виновных не будет, и правосудие будет достигнуто.

Как писала газета ВЗГЛЯД, генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина задержали по делу о злоупотреблении служебными полномочиями, связанными с растратой более 173 млн рублей на строительство оборонных сооружений.

Лукина задержали в связи с подозрением на злоупотребление должностными полномочиями при строительстве укреплений в регионе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн пообещал активное участие властей региона в наведении порядка и борьбе с коррупцией, заявив о строгом наказании для виновных.