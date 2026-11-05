Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Мирный житель получил ранение при ударе дрона по машине в Белгородской области
В Шебекинском округе Белгородской области в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю получил ранение мирный житель, сообщили в оперативном штабе региона.
Инцидент произошел в селе Маломихайловка. Мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, сообщается в канале оперштаба в Max.
Отмечается, что автомобиль получил повреждения. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по территории четырех муниципалитетов Белгородской области.
В среду губернатор региона Александр Шуваев сообщил о гибели трех мирных жителей при ударе украинского беспилотника по микроавтобусу.
В тот же день оперативный штаб области сообщил о гибели еще трех человек в результате серии атак дронов.