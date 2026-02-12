  • Новость часаВ Совфеде объяснили возражения Каллас против выборов на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Турцию должен возглавить другой Эрдоган
    Актер Смолянинов объявлен в международный розыск
    США готовы вернуть ядерное оружие на бомбардировщики B-52
    Мерц разозлил немцев требованием перестать лениться
    Объект Минобороны в Волгоградской области подвергся ракетной атаке
    МИД объяснил список требований Каллас к России
    Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть
    Жители стран НАТО признали США ненадежным партнером
    Россия намерена отправлять нефть на Кубу в качестве гумпомощи
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей, дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    5 комментариев
    12 февраля 2026, 12:16 • Новости дня

    Путин поручил рассмотреть переименование среднего профессионального образования

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о переименовании уровня «среднее профессиональное образование».

    Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, прошедшего 25 декабря 2025 года. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование».

    Кроме того, Путин поручил до 15 июля внести в российское законодательство изменения, которые определят стажировки как отдельный вид срочных трудовых отношений.

    В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий «стажер» и «трудоустройство на стажировку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки объявило о сокращении 47 тыс. платных мест в вузах страны. В первую очередь регулирование затронет направления «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика», а также «Реклама и связи с общественностью».

    Между тем в России зафиксировали рекордное снижение доли школьников, поступающих в 10-й класс.

    11 февраля 2026, 20:59 • Новости дня
    Навроцкий заявил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Кароль Навроцкий подчеркнул, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, если это будет соответствовать польским национальным интересам.

    Президент Польши Кароль Навроцкий вновь сообщил о готовности сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы Польши, передает ТАСС.

    Он напомнил: «Во время предвыборной кампании меня спросили, сяду ли я за стол переговоров с Владимиром Путиным. Я ответил, что сяду за стол с кем угодно, если этого потребуют интересы Республики Польша». Это заявление прозвучало на заседании Совета национальной безопасности, трансляцию вел телеканал TVP Info.

    Навроцкий отметил, что его позиция связана с возможным участием лидеров России и Белоруссии в создаваемом по инициативе Дональда Трампа Совете мира. При этом президент Польши уточнил, что не спешит к переговорам с Путиным, поскольку находится в розыске МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выразил желание восстановить контакты с Москвой.

    При этом, до этого тот же Навроцкий отменил встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном из-за его визита в Москву и переговоров с Владимиром Путиным.

    А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о фактах участия польских властей в отправке еврейских граждан в концлагеря и связях с Третьим рейхом в свете обвинений Навроцкого в адрес СССР по Холокосту.

    Комментарии (14)
    11 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Лавров заявил о прекрасных отношениях Путина и Трампа

    Лавров: Путин и Трамп в прекрасных отношениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе правительственного часа в Госдуме, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поддерживают отличные отношения.

    По его словам, именно это взаимное уважение и человеческая симпатия создали атмосферу, позволившую достичь договоренностей во время встречи в Анкоридже, передает ТАСС.

    «Дух – в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом – прекрасный. Это на самом деле так», – подчеркнул Лавров.

    Ранее Трамп назвал Путина сильным лидером, с которым нельзя играть.

    Комментарии (23)
    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 21:15 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    Песков заявил об отсутствии планов у Путина посетить «Совет мира»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не примет участие в заседании «Совета мира», запланированном президентом США Дональдом Трампом на 19 февраля для обсуждения конфликта в секторе Газа.

    Президент России Владимир Путин не примет участия в заседании «Совета мира», которое организует бывший президент США Дональд Трамп 19 февраля для обсуждения урегулирования ситуации в секторе Газа, передает «Ведомости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это мероприятие отсутствует в рабочем графике Владимира Путина. Он добавил, что визит не планируется и участие президента России не обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва прорабатывает свою позицию по отношению к «Совету мира».

    Александр Лукашенко отказался от участия во встрече в США, а Белоруссию представит министр иностранных дел Максим Рыженков.

    Комментарии (4)
    11 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена «За доблестный труд» за значительный вклад в развитие российских СМИ и многолетнюю работу.

    Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту орден «За доблестный труд», сообщает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.

    В документе отмечается, что награда присуждена Эрнсту «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года и считается одной из ключевых фигур в российском медиасообществе.


    Комментарии (19)
    11 февраля 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин поручил продумать льготы по погашению ипотеки при рождении четвертого ребенка

    Путин поручил продумать льготы по ипотеке для семей с четырьмя детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления семьям, имеющим детей, дополнительных мер поддержки при погашении ипотеки после рождения четвертого ребенка.

    В перечне поручений на сайте Кремля говорится о необходимости рассмотреть меры по полному или частичному погашению государством обязательств гражданина по ипотечному жилищному кредиту или займу в размере не более 450 тыс. рублей при рождении четвертого и последующих детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья», а также внести поправки в законодательство для продвижения семейных ценностей в рекламе. Кроме того, Путин поручил организовать с 2026 года статистические наблюдения за репродуктивными планами граждан.


    Комментарии (9)
    11 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин поручил создать приложение «Госуслуги. Семья»
    Путин поручил создать приложение «Госуслуги. Семья»
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянная межведомственная рабочая группа займется продвижением традиционных семейных ценностей и формированием семейно ориентированной среды в России, следует из поручения президента России Владимира Путина. Для информирования семей с детьми о доступной государственной поддержке на «Едином портале госуслуг» появится новый раздел «Госуслуги. Семья» и будет создано мобильное приложение.

    Владимир Путин поручил администрации президента создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу. В задачи группы войдет работа по формированию семейно ориентированной среды и популяризации традиционных семейных ценностей в информационном пространстве, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

    Президент также для повышения осведомленности семей с детьми о доступных мерах государственной поддержки поручил обеспечить разработку раздела «Госуслуги. Семья» в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также создание мобильного приложения, предоставляющего доступ к этому разделу, сопровождающего его функционирование и определяющего источники финансирования деятельности оператора.

    Срок выполнения поручения установлен до 1 апреля 2026 года. Рабочая группа должна будет координировать усилия различных ведомств для реализации государственной демографической и семейной политики.

    Правительство России утвердило план по реализации стратегии семейной политики до 2036 года. Документ подразумевает поддержку семей с детьми и повышение рождаемости.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 19:06 • Новости дня
    Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск Росгвардии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о новых правилах функционирования Главного штаба национальной гвардии, документ размещен на официальном портале правовой информации.

    Президент России Владимир Путин утвердил новые положения о Главном штабе войск национальной гвардии, сообщает ТАСС. Соответствующий указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации. Документ направлен на совершенствование служебно-боевой деятельности Росгвардии.

    В указе подчеркивается, что «в целях совершенствования служебно-боевой деятельности войск национальной гвардии РФ постановляю: утвердить прилагаемое положение о Главном штабе войск национальной гвардии РФ». Новые положения определяют порядок организации и основные задачи Главного штаба Росгвардии.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин поручил разработать поправки о семейных ценностях в рекламе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить изменения в законодательство, которые будут способствовать продвижению традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи через рекламу.

    Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству разработать предложения по внесению в нормативные правовые акты изменений, направленных на популяризацию традиционных семейных ценностей и позитивного образа многодетной семьи в рекламе, передает официальный сайт президента России.

    Соответствующее поручение дано по итогам заседания прошедшего в октябре Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Работа по подготовке предложений должна быть завершена к июню 2026 года.

    Среди других поручений главы государства – создание мобильного приложения «Госуслуги. Семья» (в целях повышения уровня информированности семей, имеющих детей, о предоставляемых им мерах господдержки). Также Путин поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России определило меры по поддержке рождаемости и улучшению условий для многодетных семей до 2036 года.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин сообщил о проблеме утечки воды в ЖКХ Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.

    Путин подчеркнул, что глава республики сам ранее обращал на это внимание, отметив: «Сергей Иванович, есть одна проблема, вы мне сами об этом говорили – большая утечка воды», передает РИА «Новости».

    В ответ Меняйло сообщил, что по поручению президента в Северной Осетии реализуется пилотный проект по модернизации имущества и инфраструктуры ЖКХ. По его словам, цель программы – устранить потери воды и повысить эффективность работы коммунальных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил важность сохранения памяти о трагедии в Беслане и других терактах.

    Также президент заявил, что в Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, превышающий средний показатель по России.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Путин поручил вести статистические наблюдения «репродуктивных планов» россиян

    Путин поручил вести статистику планов россиян становиться родителями

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству организовать с 2026 года статистические наблюдения по репродуктивным планам граждан.

    Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    В частности, документ обязывает правительство организовать с 2026 года регулярные федеральные статистические наблюдения по направлению «репродуктивные планы населения». Такие исследования должны проводиться не реже одного раза в три года. В случае необходимости правительство должно внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты для обеспечения реализации поручения.

    Также кабмину поручено изучить практики создания и организации работы центров репродуктивного здоровья в медицинских организациях Росатома и ФМБА России «в целях распространения положительного опыта».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья». Президент поручил продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка. Глава государства поручил разработать поправки в законодательство о семейных ценностях в рекламе. Президент также поручил доработать программы по обеспечению жильем семей с детьми.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Путин заявил о поддержке бойцов СВО властями Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Северной Осетии активно поддерживают бойцов специальной военной операции и их семьи, отметил президент Владимир Путин на встрече с руководителем региона Сергеем Меняйло.

    Президент подчеркнул: «Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей», передает РИА «Новости».

    В ходе встречи Меняйло доложил, что в республике действует 32 меры поддержки для участников спецоперации и их семей. Среди них – программа предоставления индивидуального жилья с земельным участком, где фиксированная стоимость составляет 6,5 млн рублей, а первый взнос в размере 30% оплачивает республика.

    Также в Северной Осетии создана образовательная программа для участников спецоперации, по итогам которой герои СВО становятся советниками директоров школ по вопросам военно-патриотического воспитания. Путин поддержал такой подход, отметив его важность для молодежи. По словам Меняйло, к концу года советники по военно-патриотическому воспитанию будут работать во всех школах и средних учебных заведениях республики.

    «Отлично», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил, что теракты, в том числе трагедия в Беслане 2004 года, остаются болью для всей страны. Президент подчеркнул, что уровень безработицы в Северной Осетии выше среднего по России.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 20:22 • Новости дня
    Президент ЦАР запланировал встречу с Путиным в Москве

    Президент ЦАР Туадера объявил о намерении встретиться с Путиным в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил о планах по визиту в Москву и встрече с российским лидером.

    Президент ЦАР Фостен Арканж Туадера рассказал о своих намерениях посетить Россию. В ходе интервью RT он отметил, что рассчитывает на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

    «Вскоре, возможно, я буду в Москве на встрече с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным», – заявил Туадера в интервью. Другие детали планируемой поездки пока не уточняются.

    Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Фостеном-Арканжем Туадерой и поздравил его с победой на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туадера 19 января был признан победителем президентских выборов в Центральноафриканской Республике, набрав почти 78% голосов.

    До этого президент ЦАР не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.


    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин назвал теракты болью для всех россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах, отметив, что это боль всей страны.

    На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин напомнил, что террористические атаки, включая трагедию в Беслане 2004 года, являются общественной болью для всей страны, передает ТАСС.

    Меняйло рассказал о ведении работы по созданию музея, посвященного терроризму в Беслане. Глава государства подчеркнул: «Это общероссийская боль».

    Путин отметил необходимость сохранять память о подобных событиях, заявив: «[Необходимо] не забывать об этом. Об этом нельзя забывать никогда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в 2024 году провел встречу с матерями погибших в результате теракта в бесланской школе № 1.

    Политолог Павел Данилин отмечал, что теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм, поскольку Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 14:23 • Новости дня
    Путин заявил о высоком уровне безработицы в Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, который значительно превышает средний показатель по России, заявил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло, отметив, что проблемы с занятостью в регионе сохраняются, передает РИА «Новости».

    «У вас уровень безработицы повыше, чем в среднем по стране… В три раза», – заявил Путин во время обсуждения социально-экономической ситуации в регионе.

    В ходе встречи президент также обратил внимание на незначительный спад в строительной отрасли республики.

    Меняйло сообщил, что в строительной сфере действительно был небольшой спад, однако сейчас отмечается прирост объемов работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сегодня встретится с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло. На встрече с Меняйло Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах.

    Комментарии (0)
    11 февраля 2026, 22:45 • Новости дня
    Путин поручил улучшить механизмы трудоустройства иностранцев после вузов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поручил провести анализ механизмов трудоустройства иностранных граждан, получивших образование в государственных вузах.

    Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщается на сайте Кремля.

    Указывается, что кабмину, в частности, поручено проанализировать «механизмы трудоустройства» в России граждан других стран, «получивших высшее образование в государственных образовательных организациях». По итогам анализа правительство должно реализовать меры, направленные на совершенствование этих механизмов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поручил создать мобильное приложение «Госуслуги. Семья». Он также дал поручение продумать введение льготы по ипотеке при рождении четвертого ребенка. Президент распорядился разработать поправки о семейных ценностях в рекламе. Глава государства поручил доработать программы по обеспечению жильем семей с детьми.

    Комментарии (0)
    Главное
    На западе Москвы сгорел автомобиль
    В Индии начались протесты фермеров против торгового соглашения с США
    Трамп обязал армию США перейти на угольную генерацию
    В Швейцарии решили провести референдум о потолке численности населения
    Установлены мигранты, изжившие строителей Стоунхенджа
    Стрельбу в школе в Канаде устроил 18-летний трансгендер
    Бывший тренер сборной России Пихлер призвал не пускать россиян на Олимпиаду

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

    Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома. Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации