Путин поручил рассмотреть переименование среднего профессионального образования

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета, прошедшего 25 декабря 2025 года. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «рассмотреть вопрос об изменении наименования уровня образования «среднее профессиональное образование».

Кроме того, Путин поручил до 15 июля внести в российское законодательство изменения, которые определят стажировки как отдельный вид срочных трудовых отношений.

В документе подчеркивается: «Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих в том числе:... определение стажировок как вида трудовых отношений, носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности, практических навыков и (или) адаптации к трудовой деятельности, а также закрепление понятий «стажер» и «трудоустройство на стажировку».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки объявило о сокращении 47 тыс. платных мест в вузах страны. В первую очередь регулирование затронет направления «Юриспруденция», «Менеджмент и экономика», а также «Реклама и связи с общественностью».

Между тем в России зафиксировали рекордное снижение доли школьников, поступающих в 10-й класс.