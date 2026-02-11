Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Путин назвал теракты болью для всех россиян
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранять память о трагедии в Беслане и других терактах, отметив, что это боль всей страны.
На встрече с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло президент России Владимир Путин напомнил, что террористические атаки, включая трагедию в Беслане 2004 года, являются общественной болью для всей страны, передает ТАСС.
Меняйло рассказал о ведении работы по созданию музея, посвященного терроризму в Беслане. Глава государства подчеркнул: «Это общероссийская боль».
Путин отметил необходимость сохранять память о подобных событиях, заявив: «[Необходимо] не забывать об этом. Об этом нельзя забывать никогда».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в 2024 году провел встречу с матерями погибших в результате теракта в бесланской школе № 1.
Политолог Павел Данилин отмечал, что теракт в школе Беслана в сентябре 2004 года сегодня имеет особый символизм, поскольку Россия спустя 20 лет вновь ведет борьбу с преступниками и террористами, которых поддерживает и спонсирует Запад.