Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня

Путин: В России создается кинокластер мирового уровня

Tекст: Валерия Городецкая

«Последовательно формируется кинокластер мирового уровня, который призван ускорить развитие всего отечественного кинематографа», – сказал глава государства, передает ТАСС. Путин также рассказал о строительстве и запуске новых объектов кинопарка «Москино», а еще анонсировал возрождение исторической Киностудии имени Горького.

Президент добавил, что Москва становится центром творческой активности, где проходят выставки, лекции, концерты, фестивали и спортивные мероприятия. Он подчеркнул, что уникальная атмосфера столицы создана совместно с представителями бизнеса и креативных индустрий.

Ранее режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».

До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.