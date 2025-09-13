Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.13 комментариев
Путин: В России создается кинокластер мирового уровня
Россия приступила к созданию кинокластера мирового уровня с целью ускорить развитие национального кино, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на торжественном мероприятии в «Зарядье» по случаю Дня города Москвы.
«Последовательно формируется кинокластер мирового уровня, который призван ускорить развитие всего отечественного кинематографа», – сказал глава государства, передает ТАСС. Путин также рассказал о строительстве и запуске новых объектов кинопарка «Москино», а еще анонсировал возрождение исторической Киностудии имени Горького.
Президент добавил, что Москва становится центром творческой активности, где проходят выставки, лекции, концерты, фестивали и спортивные мероприятия. Он подчеркнул, что уникальная атмосфера столицы создана совместно с представителями бизнеса и креативных индустрий.
Ранее режиссер Егор Кончаловский высказался за ограничение числа американских фильмов в российском прокате и предложил направлять часть их доходов в «Фонд кино».
До этого режиссер Никита Михалков предложил ввести квоты на западные фильмы и сделать обязательными взносы за их показ в России.