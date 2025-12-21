  • Новость часаДмитриев начал второй день дискуссий с Уиткоффом и Кушнером о ситуации на Украине
    Владимир Касютин Владимир Касютин Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Игорь Караулов Игорь Караулов На «Прямой линии» главной была «мысль семейная»

    При всей важности СВО Путин уже смотрит дальше, за горизонт украинского конфликта. Можно сказать, что в разговоре на «Итогах года» его больше всего интересовала «мысль семейная». К идее семьи он возвращался на протяжении всех четырех с половиной часов.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    21 декабря 2025, 17:45 • Политика

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок
    @ RAJAT GUPTA/EPA/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции.

    Тезис об «изоляции России» весь 2025 год оставался одним из основных инструментов антироссийской пропаганды Запада. И весь год он опровергался, причем сразу на двух уровнях. Первый из них – действия обычных людей, желающих приехать в Россию.

    «Удивительно, открываешь какую-то западную газету, включаешь западный телевизор, какую-нибудь телепрограмму и слышишь о том, что еще они сделали и придумали для того, чтобы, по их словам, изолировать нашу страну, а при этом ручейками со всего мира к нам стекаются люди, которые не только поддерживают нас там, в своих странах, борются за здравомыслие у себя на родине, но в том числе и которые хотят стать частью нашей страны», – говорит по этому поводу официальный представитель МИД Мария Захарова.

    А на самом высоком уровне этот тезис опровергался поездками в зарубежные страны президента России Владимира Путина (как и визитами зарубежных лидеров в Москву). В ходе своих зарубежных поездок глава российского государства решал как региональные, так и глобальные вопросы.

    Региональные вопросы – прежде всего касающиеся постсоветского пространства – решались на трех площадках. Прежде всего на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске, который прошел 26-27 июня 2025 года.

    ЕАЭС – крупнейшая экономическая интеграционная группировка на постсоветском пространстве. За счет единого рынка, унификации внутреннего законодательства и других мер страны – члены ЕАЭС смогли добиться устойчивого темпа экономического роста на своем пространстве. Сотрудничество внутри ЕАЭС способствует экономической стабильности не только для стран-участниц, но и для всего евразийского пространства, заявил Владимир Путин уже в декабре, на заседании Высшего Евразийского экономического совета, подводя итоги 2025 года.

    Второй региональной площадкой является Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), саммит которой прошел в Бишкеке 27 ноября. Все страны – члены ОДКБ работают вместе для противостояния ключевым угрозам – и не только со стороны третьих стран, но также и сетевых структур. Наркотрафик, бандитизм, религиозный фундаментализм – все это инструменты, при помощи которых внешние силы пытаются раскачать постсоветское пространство, особенно среднеазиатскую его часть.

    И Москва здесь является ключевым стабилизирующим фактором. Так, например, в 2025 году Россия нормализовала отношения с новыми афганскими властями («Талибаном»), которые доказали готовность вместе с ОДКБ работать над борьбой с исходящими из Афганистана угрозами. Кроме того, Россия предлагает странам – членам ОДКБ перевооружиться. «Предлагаем запустить масштабную программу оснащения Коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», – заявил Владимир Путин на саммите.

    Наконец, третьей площадкой стало СНГ, саммит которого прошел 8-10 октября в Душанбе. Кто-то, конечно, скажет, что СНГ выглядит устаревшим в ситуации, когда экономическое сотрудничество постсоветских стран реализуется в рамках ЕАЭС, а военно-политическое – в формате ОДКБ. Однако есть страны постсоветского пространства, которые не заинтересованы в углублении интеграции или по объективным причинам не могут в этом участвовать. Но при этом они хотят оставаться в рамках общего цивилизационного пространства с Россией.

    «СНГ предполагает не только зону свободной торговли, но еще огромный комплекс секторальных соглашений, которые важно поддерживать и для экономического развития, и для безопасности, и для комфортного передвижения граждан, и для поддержания россиецентризма на соответствующем пространстве»,

    – говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. И продолжает поддерживать. «Нашими странами выстраивается устойчивая и независимая от внешнего влияния и финансовая инфраструктура. Практически все взаиморасчеты теперь выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между участниками СНГ в первом полугодии 2025 года составила 96 процентов», – рассказал российский президент.

    Глобальные же вопросы тоже решались Путиным на трех площадках. Первая – это институциональная. С 31 августа по 3 сентября российский лидер посещал Китай, где участвовал в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Крупнейшей политической, экономической и оборонительной интеграционной силы на большом евразийском пространстве, объединяющей самые населенные и быстрорастущие страны мира – Индию и Китай. В целом же

    ШОС – организация настоящего (а не фиктивного, как Запад) мирового большинства, в странах ШОС живет 3,5 млрд человек, половина населения нашей планеты.

    Организация продвигает российский нарратив о неделимой безопасности, позволяющий избегать гонки вооружений и блокового противостояния, а также эффективно бороться с общими угрозами наподобие международного терроризма. Саммит ШОС стал «очередной демонстрацией того, что попытки изолировать Москву различными методами возымели прямо противоположный эффект», – говорил по этому поводу политолог Евгений Минченко.

    Москва является одним из главных драйверов дальнейшего развития организации – как вширь (по словам российского президента, около десятка государств подали заявки на участие в ШОС в качестве наблюдателя или партнера по диалогу), так и вглубь. «Мы выступаем за выпуск совместных облигаций государств-членов, за создание в ШОС собственной платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, за формирование банка совместных инвестиционных проектов. Всё это позволит повысить эффективность наших экономических обменов, обезопасить их от колебаний внешней конъюнктуры», – говорит президент Путин.

    Второй глобальной площадкой стал Анкоридж, где 15 августа российский президент встретился с президентом США Дональдом Трампом. Эта встреча стала не просто признанием Соединенными Штатами невозможности нанести России стратегическое поражение, а также необходимости диалога с ней. Будучи первым, по сути, реалистом во главе США с окончания холодной войны,

    Дональд Трамп решил попробовать наладить с Москвой долгосрочное, в какой-то степени даже стратегическое сотрудничество. Причем это сотрудничество было для Трампа настолько важным, что он даже проигнорировал возмущенные окрики со стороны «европейских подсвинков».

    В итоге именно в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали базовые параметры возможной будущей сделки по Украине, которые устроили российскую сторону. Именно встреча в Анкоридже стала одной из столпов новой стратегии национальной безопасности США, где ни слова не говорится о необходимости конфликтовать с Россией и о якобы угрозах, которые исходят из Москвы для мирового и европейского порядка. А говорится о том, что Трамп не просто готов принять многополярный мир, выстраиваемый Путиным все последние годы, но и принять участие в его дальнейшем создании.

    И конечно, встреча в Анкоридже была значимой политической победой и России, и лично российского лидера – именно такие оценки звучали из уст зарубежных экспертов. «Путин вышел с саммита с заметным политическим выигрышем, он смог... вернуть Россию в центр международной арены как игрока, которого невозможно игнорировать», – говорил по этому поводу саудовский политолог Абдель Азиз бен Сагер. Победой Путина на фоне попыток изоляции России называла встречу на Аляске и западная пресса.

    Наконец, третьей глобальной площадкой стали саммиты, проведенные Россией со своими двумя ближайшими соратниками из числа лидеров великих держав: председателем КНР Си Цзиньпином, с которым Путин встречался в ходе саммита ШОС, и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, к которому российский президент прилетел в первых числах декабря.

    Везде Путина встречали по высшему разряду, как самого дорогого гостя (что резко контрастировало с холодным приемом тех же европейских лидеров в КНР). Везде лидеры стран четко давали понять, что не поддадутся европейскому санкционному давлению и не будут ограничивать связи с Россией. Везде имело место обсуждение больших инфраструктурных и оружейных контрактов – ну и, конечно же, совместная работа по стабилизации ситуации в Евразии.

    «Это были не просто церемониальные встречи, а саммиты с геополитически важными результатами и решениями,

    – говорит Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. – Для Вашингтона, Пекина и Дели очевидно, что Россия вместе с мировым большинством участвует в формировании нового миропорядка и принятии фундаментальных геополитических решений. Глобальные линии влияния на международных площадках создаются при обязательном участии российской стороны».

    Визиты российского лидера показали рост внешнеполитического влияния России от Средней Азии до Соединенных Штатов и большого евразийского континента. «В итоге Европа, потратившая миллиарды своих налогоплательщиков на то, чтобы изолировать Россию, сама оказалась в изоляции. Этот регион становится деградирующим. К тому же и Евросоюз не является монолитным в антироссийском векторе – Венгрия и Словакия явно ведут свою политику, зачастую противоречащую ожиданиям Брюсселя», – указал Долгов.

    По его словам, «даже сама риторика об изоляции – пережиток прошлого, совершенно неактуальный в нынешних мировых отношениях». Тем более что к концу года «на фоне обилия дипломатических поражений даже недружелюбные нам европейские правительства, вроде французского, заговорили о возможности возвращения к диалогу с Москвой», – резюмирует собеседник.

    С чем экономика России справилась в этом году

Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики.

    Путин сверил с россиянами образ настоящего и будущего

В пятницу прошла программа «Итоги года с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответил на десятки вопросов граждан и журналистов. Обсуждались разные темы – ход СВО, демография, социальная политика, экономика, искусственный интеллект. По мнению экспертов, президент не только подвел итоги года, но и продемонстрировал четкое понимание будущего страны. Его послание потомкам показало: глава государства мыслит не «пятилетками», а более масштабно.

    Россия отрезает Украину от Дуная

Россия вывела из строя ключевой автомобильный мост на трассе Одесса – Рени через Днестр в селе Маяки. Ранее удары наносились по железнодорожному мосту через Днестровский лиман в районе Затоки. Теперь доставка на Украину военных грузов НАТО и топлива из Румынии значительно усложняется. Как говорят эксперты, эти удары серьезно скажутся на устойчивости сил противника на южном фланге.

    Попытка грабежа обернулась унижением евробюрократии

План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

      Зеленский пожелал Трампу смерти

Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

      Кто помешал Урсуле ограбить Россию

План главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца по изъятию активов России для финансирования Украины полностью провалился.

      Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Кто такие резервисты и как они служат

Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

      Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

      Зеленский привел Украину к концу света

Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

      США намерены начать испытания ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

      Время удивительных историй

Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Россиюшка. Специальный репортаж

Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      Слово ветерана

«Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Правда и победа

Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Настоящая история России

Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Здесь и там

Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      Напиши письмо солдату

В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Англоязычный «ВЗ Дайджест»

Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Почему я иду на выборы?

Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

