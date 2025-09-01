  • Новость часаВоенные Таиланда перехватили российское судно у берегов Пхукета
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    Юрист разъяснила правила сдачи дачи в аренду по новому закону
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    Ушаков опроверг договоренность Путина и Трампа о встрече с Зеленским
    Путин встретился с президентом Ирана
    Минобороны сократило сроки внедрения инновационных вооружений
    Семья пропавшего в Босфоре пловца решила подать иск к организаторам заплыва
    Мнения
    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от «общественников»

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Профессия благородная, но не то чтобы прибыльная. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России следует усвоить уроки миграционного кризиса в Европе

    Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.

    14 комментариев
    1 сентября 2025, 20:15 • Политика

    ШОС приведет миропорядок к глобальной справедливости

    Лидеры ШОС обозначили принципы справедливого мироустройства

    ШОС приведет миропорядок к глобальной справедливости
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    ШОС продолжает набирать политическую и экономическую силу. Саммит организации стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. Кроме того, по итогам мероприятия была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС?

    В Тяньцзине состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам мероприятия была принята соответствующая декларация, в которой стороны обозначили стратегию развития до 2035 года, выделив приоритетные задачи и основные направления углубления партнерства.

    Страны – участницы организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. В экономической сфере указывается поддержка инициативы «Один пояс – один путь».

    Планируется и сопряжение данного проекта с ЕАЭС. Кроме того, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления. В то же время односторонние санкции были осуждены участниками саммита. Прозвучали предложения и о формировании новых институтов сотрудничества.

    Так, было подписано соглашение об учреждении Универсального центра противодействия вызовам и угрозам безопасности. Планируется открыть и Антинаркотический центр, а также Центр стратегических исследований в сфере безопасности.

    «Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

    «Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

    «Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

    «Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

    Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

    «Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами,

    как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – говорит Долгов.

    Таким образом, как отмечают эксперты, Россия выступает за формирование многополярного мира как альтернативу геополитической конфронтации, а также за создание равноправного сообщества государств, свободного от гегемонизма и неоколониализма. Декларация подчеркивает фундаментальные принципы взаимного доверия, равенства, взаимной выгоды и уважения к культурному разнообразию.

    Важно и то, что в основу документа легла позиция, которую Россия под руководством Владимира Путина последовательно отстаивает на международной арене на протяжении многих лет. Речь идет о принципах коллективной и неделимой безопасности, а также о важности экономического и финансового суверенитета. Эту позицию разделяет большинство стран мирового сообщества. Теперь данные инициативы получают формальное закрепление в качестве официального международного документа.

    Это придает ШОС не только политический, но и экономический вес. По словам Владимира Путина, страны объединения все шире используют национальные валюты во взаимных расчетах. При этом средний прирост ВВП членов в 2024 году составил более 5%, а промышленного производства – 4,6%. В то же время увеличение объемов встречной торговли обгоняет аналогичные мировые показатели.

    Об успехах ШОС рассказал и председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что данный формат уже превратился в «крупнейшую региональную организацию, объединяющую 26 стран», сотрудничество в рамках которой осуществляется более чем в 50 областях. На этом фоне китайский лидер заявил о необходимости создания более эффективной модели глобального управления.

    Как сообщает CCTV, инициатива Си Цзиньпина подразумевает формирование миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства. Он также подчеркнул важность соблюдения базовых норм международных отношений, прописанных, в частности, в Уставе ООН, и высказался против любых проявлений «односторонности».

    В связи с этим лидер КНР анонсировал создание трех платформ сотрудничества Китай – ШОС в области энергетики, «зеленой» промышленности и цифровой экономики. Кроме того, планируется организация трех центров партнерства в сферах научно-технических инноваций, высшего и профессионально-технического образования.

    «Китайская инициатива выстраивания системы глобального управления подразумевает совершенствование многополярного миропорядка в логике принципов Устава ООН.

    Речь идет о по-настоящему масштабной и трудоемкой работе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этой модели не будет места санкциям: государства, принимающие участие в ее строительстве, постулируют, что для мира будущего принципиально важны "диалог на равных", а также отказ от односторонних и взбалмошных действий. Создаваемая система должна основываться на идее глобальной справедливости, что совпадает с точкой зрения России», – пояснил он.

    «То есть сегодня лидеры стран ШОС закладывают некую концептуальную рамку, согласно которой и будет протекать дальнейшая интеграция. В связи с этим приоритетные проекты начавшегося процесса будут лежать в сфере экономики. Но параллельно будет выстраиваться и наращивание связей в сфере безопасности. В борьбе с незаконным распространением вооружений и наркотрафиком заинтересованы все страны ШОС. К тому же совместные практики здесь уже имеются – необходимо лишь продолжить их совершенствование», – акцентирует собеседник.

    Примечательно, что перед началом саммита Владимиру Путину, Си Цзиньпину и премьер-министру Индии Нарендре Моди удалось коротко пообщаться втроем. Главы государств находились в хорошем настроении: во время личной беседы каждый из них улыбался. Подобное дружелюбие в рамках контакта лидеров трех стран говорит о значимых перспективах ШОС.

    После окончания мероприятия Путин и Моди поехали на двусторонние переговоры. По пути к месту встречи они имели возможность пообщаться тет-а-тет в течение часа. Глава индийского правительства высоко оценил состоявшуюся беседу, а президент России даже назвал коллегу «дорогим другом».

    «Фотографии и видеокадры, на которых Моди выражает почтение Путину, тепло приветствует Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Нью-Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне индийский лидер подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – добавил собеседник.

    Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Москву различными методами возымели прямо противоположный эффект», – указывает Минченко.

    Действия Вашингтона привели к тому, что Нарендра Моди впервые за семь лет прибыл с визитом в Китай,

    добавляет Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ. «Именно США долгое время подогревали региональные конфликты, связанные с Тибетом и уйгурами. Теперь же главы Индии и Китая выступают с совместными заявлениями об урегулировании спорных вопросов», – акцентирует эксперт.

    «Дели и Пекин объявили своей целью доведение до логического завершения "доброй работы", которая нашла отражение в Тяньцзиньской декларации. Речь идет о таких положениях, как создание равноправного и представительного многополярного мироустройства, отсутствие диктата одного государства, формирование справедливой конкуренции», – поясняет он.

    Баширов указал и на теплый характер общения Моди и Путина. «Если поездка президентов России и США в одном автомобиле во время саммита в Анкоридже стала экспромтом со стороны Трампа, то общение российского лидера и индийского премьера в лимузине Aurus – это демонстрация взаимного доверия», – считает политолог, допустив, что в скором времени Путин может преподнести Моди автомобиль российского производства.

    Кроме того, саммит ШОС стал очередным опровержением нарратива западных политиков о якобы изоляции России на мировой арене. «Никогда Россия не была изолирована. Саммит БРИКС в Казани, парад Победы в Москве и другие мероприятия развеивают миф Запада», – подчеркнул аналитик. По его мнению, Трамп совершит серьезную ошибку, если не отправится в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

    «Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии. Между тем лидеры трех стран – России, Китая и Индии – определяют новые тенденции в мировой политике. Именно они открыли новый политический сезон, который формирует современный мировой порядок», – заключил Баширов.

    Главное
    Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС
    Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения
    Оппозиционный экс-премьер Грузии подтвердил переезд в Германию
    Ozon сообщил о запуске регистрации юридического лица в России
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    Эксперт назвал подозрительные для банков операции клиентов
    Защитник «Зенита» Сантос сменил российское на бразильское спортивное гражданство

    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Перейти в раздел

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Перейти в раздел

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации