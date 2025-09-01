ШОС приведет миропорядок к глобальной справедливости

Лидеры ШОС обозначили принципы справедливого мироустройства

Tекст: Олег Исайченко

В Тяньцзине состоялось заседание совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По итогам мероприятия была принята соответствующая декларация, в которой стороны обозначили стратегию развития до 2035 года, выделив приоритетные задачи и основные направления углубления партнерства.

Страны – участницы организации отказываются от блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем международного и регионального развития. «Ядром ШОС является Центральная Азия», – говорится в декларации. В экономической сфере указывается поддержка инициативы «Один пояс – один путь».

Планируется и сопряжение данного проекта с ЕАЭС. Кроме того, подтверждена приверженность многосторонней торговой системе и реформе глобального экономического управления. В то же время односторонние санкции были осуждены участниками саммита. Прозвучали предложения и о формировании новых институтов сотрудничества.

Так, было подписано соглашение об учреждении Универсального центра противодействия вызовам и угрозам безопасности. Планируется открыть и Антинаркотический центр, а также Центр стратегических исследований в сфере безопасности.

«Участники саммита ШОС подчеркнули приверженность принципу суверенитета государств, а также подтвердили важность неделимости архитектуры безопасности. Это краеугольный камень для дальнейшего развития Евразии и мира в целом – учитывая, что регион становится центром глобальной геополитической повестки», – указал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

«В формирующейся евразийской архитектуре безопасности фундаментом является соблюдение интересов каждого государства, а также отказ от натоцентричности и блоковых доктрин. Важно, что единство мнений Москвы, Пекина, Дели и других акторов на саммите в Тяньцзине было документально зафиксировано. Это ни в коем случае не вызов Вашингтону и Брюсселю со стороны ШОС, но предложение конструктивной альтернативы их подходам», – подчеркнул он.

«Следующим основополагающим решением является создание Банка развития ШОС, открывающее дополнительные возможности для получения кредитов в рамках организации, упрощения расчетов и проведения платежей. Проект можно считать следующей итерацией финансовых отношений между членами организации, а также с другими странами, учитывая разнообразие торговых и экономических связей России, Китая, Индии и Центральной Азии», – указала аналитик.

«Учреждение Банка развития ШОС нельзя рассматривать в отрыве от формирования устойчивой платежной системы и вектора на увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах. Думаю, что развитие этих проектов будет сопряжено с аналогичными процессами, запущенными в рамках БРИКС. Помимо всего прочего, это означает и дальнейшее ослабление доллара на международном уровне как часть движения к многополярности в мире», – допустил спикер.

«Проекты ШОС постулируют отказ членов организации от использования финансов в качестве политического давления на страны. Создание масштабных транспортных коридоров и соответствующей трансгосударственной инфраструктуры подчеркивает интеграционные взаимовыгодные подходы организации, а не стремление к догмату отдельных групп или блоков», – детализировал собеседник.

Дипломат обратил внимание на активность премьера Индии Нарендры Моди, который тепло общался с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, а также ездил в «Аурусе» с российским лидером. «Это говорит о росте авторитета России параллельно с укреплением ШОС и подтверждает правильность позиции Москвы по главным мировым вопросам, касающимся не только экономики и геополитики, но также, например, проведения СВО», – заметил спикер.

«Россия под руководством Путина доказывает свою правоту не только силовыми способами,

как любят делать некоторые западные акторы, но и политико-экономическими инструментами. Кроме того, такое уважение мировых лидеров к российскому президенту можно трактовать и как признание нашей армии в качестве одной из сильнейших в мире», – говорит Долгов.

Таким образом, как отмечают эксперты, Россия выступает за формирование многополярного мира как альтернативу геополитической конфронтации, а также за создание равноправного сообщества государств, свободного от гегемонизма и неоколониализма. Декларация подчеркивает фундаментальные принципы взаимного доверия, равенства, взаимной выгоды и уважения к культурному разнообразию.

Важно и то, что в основу документа легла позиция, которую Россия под руководством Владимира Путина последовательно отстаивает на международной арене на протяжении многих лет. Речь идет о принципах коллективной и неделимой безопасности, а также о важности экономического и финансового суверенитета. Эту позицию разделяет большинство стран мирового сообщества. Теперь данные инициативы получают формальное закрепление в качестве официального международного документа.

Это придает ШОС не только политический, но и экономический вес. По словам Владимира Путина, страны объединения все шире используют национальные валюты во взаимных расчетах. При этом средний прирост ВВП членов в 2024 году составил более 5%, а промышленного производства – 4,6%. В то же время увеличение объемов встречной торговли обгоняет аналогичные мировые показатели.

Об успехах ШОС рассказал и председатель КНР Си Цзиньпин. Он отметил, что данный формат уже превратился в «крупнейшую региональную организацию, объединяющую 26 стран», сотрудничество в рамках которой осуществляется более чем в 50 областях. На этом фоне китайский лидер заявил о необходимости создания более эффективной модели глобального управления.

Как сообщает CCTV, инициатива Си Цзиньпина подразумевает формирование миропорядка, основанного на принципах суверенного равенства. Он также подчеркнул важность соблюдения базовых норм международных отношений, прописанных, в частности, в Уставе ООН, и высказался против любых проявлений «односторонности».

В связи с этим лидер КНР анонсировал создание трех платформ сотрудничества Китай – ШОС в области энергетики, «зеленой» промышленности и цифровой экономики. Кроме того, планируется организация трех центров партнерства в сферах научно-технических инноваций, высшего и профессионально-технического образования.

«Китайская инициатива выстраивания системы глобального управления подразумевает совершенствование многополярного миропорядка в логике принципов Устава ООН.

Речь идет о по-настоящему масштабной и трудоемкой работе», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«В этой модели не будет места санкциям: государства, принимающие участие в ее строительстве, постулируют, что для мира будущего принципиально важны "диалог на равных", а также отказ от односторонних и взбалмошных действий. Создаваемая система должна основываться на идее глобальной справедливости, что совпадает с точкой зрения России», – пояснил он.

«То есть сегодня лидеры стран ШОС закладывают некую концептуальную рамку, согласно которой и будет протекать дальнейшая интеграция. В связи с этим приоритетные проекты начавшегося процесса будут лежать в сфере экономики. Но параллельно будет выстраиваться и наращивание связей в сфере безопасности. В борьбе с незаконным распространением вооружений и наркотрафиком заинтересованы все страны ШОС. К тому же совместные практики здесь уже имеются – необходимо лишь продолжить их совершенствование», – акцентирует собеседник.

Примечательно, что перед началом саммита Владимиру Путину, Си Цзиньпину и премьер-министру Индии Нарендре Моди удалось коротко пообщаться втроем. Главы государств находились в хорошем настроении: во время личной беседы каждый из них улыбался. Подобное дружелюбие в рамках контакта лидеров трех стран говорит о значимых перспективах ШОС.

После окончания мероприятия Путин и Моди поехали на двусторонние переговоры. По пути к месту встречи они имели возможность пообщаться тет-а-тет в течение часа. Глава индийского правительства высоко оценил состоявшуюся беседу, а президент России даже назвал коллегу «дорогим другом».

«Фотографии и видеокадры, на которых Моди выражает почтение Путину, тепло приветствует Си Цзиньпина, а также вместе с президентом России следует на переговоры в автомобиле Aurus – это "привет" Дональду Трампу и ответ на американские тарифы», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Он напомнил, что ранее США повысили пошлины для Нью-Дели «в качестве наказания за покупку российских энергоносителей». «На этом фоне индийский лидер подчеркивает очень высокий и доверительный уровень отношений с Путиным», – добавил собеседник.

Эксперт также обратил внимание на заявление Моди о том, что «1,4 млрд индийцев с нетерпением ожидают визита президента России в декабре 2025 года». «Полагаю, это очередная демонстрация того, что попытки изолировать Москву различными методами возымели прямо противоположный эффект», – указывает Минченко.

Действия Вашингтона привели к тому, что Нарендра Моди впервые за семь лет прибыл с визитом в Китай,

добавляет Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ. «Именно США долгое время подогревали региональные конфликты, связанные с Тибетом и уйгурами. Теперь же главы Индии и Китая выступают с совместными заявлениями об урегулировании спорных вопросов», – акцентирует эксперт.

«Дели и Пекин объявили своей целью доведение до логического завершения "доброй работы", которая нашла отражение в Тяньцзиньской декларации. Речь идет о таких положениях, как создание равноправного и представительного многополярного мироустройства, отсутствие диктата одного государства, формирование справедливой конкуренции», – поясняет он.

Баширов указал и на теплый характер общения Моди и Путина. «Если поездка президентов России и США в одном автомобиле во время саммита в Анкоридже стала экспромтом со стороны Трампа, то общение российского лидера и индийского премьера в лимузине Aurus – это демонстрация взаимного доверия», – считает политолог, допустив, что в скором времени Путин может преподнести Моди автомобиль российского производства.

Кроме того, саммит ШОС стал очередным опровержением нарратива западных политиков о якобы изоляции России на мировой арене. «Никогда Россия не была изолирована. Саммит БРИКС в Казани, парад Победы в Москве и другие мероприятия развеивают миф Запада», – подчеркнул аналитик. По его мнению, Трамп совершит серьезную ошибку, если не отправится в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны.

«Игнорирование торжественных мероприятий со стороны главы Белого дома будет проявлением неуважения к памяти американцев, погибших в Юго-Восточной Азии. Между тем лидеры трех стран – России, Китая и Индии – определяют новые тенденции в мировой политике. Именно они открыли новый политический сезон, который формирует современный мировой порядок», – заключил Баширов.