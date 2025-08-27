США подталкивают Индию к России и Китаю

Пошлины США против Индии форсируют ее сближение с Россией и Китаем

Tекст: Анастасия Куликова

В среду вступили в силу 25%-ные пошлины на индийские товары. Как объяснили американские власти, их введение связано с покупкой Индией российской нефти. Таким образом, совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках продолжающейся глобальной торговой войны. Как сообщает Bloomberg, тарифы затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии.

Сильнее всего новые пошлины ударят по трудоемким отраслям, включая текстильную и ювелирную промышленность. При этом ключевые статьи индийского экспорта – электроника и фармацевтика – от новых тарифов освобождены. Эта мера позволит Apple сохранить масштабные инвестиции в строительство новых заводов на территории Индии.

Эксперты допускают снижение годового прироста ВВП Индии на 0,6 или 0,8 процентных пункта. При этом значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

«Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер республики Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности страны «не из-за нужды, а из-за гордости».

Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат Politico.

В последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Так, советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится впервые за семь лет посетить Китай для участия в саммите ШОС, организованном Си Цзиньпином.

«Похоже, что отношения между Нью-Дели и Пекином, замороженные после столкновений в Гималаях пять лет назад, оттаивают под экономическим давлением президента Трампа… На фоне геополитических потрясений два лидера, чьи солдаты в 2020 году сражались в жестоких рукопашных схватках кулаками, камнями и дубинками на спорной границе, теперь могут пожать друг другу руки, поставив экономическую стабильность выше соперничества», – пишет CNN.

Западная пресса поддержала риторику Белого дома относительно причин удвоения пошлин на индийский экспорт, назвав действия администрации США «наказанием». «Трамп, похоже, непреклонен, требуя от Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. В последние дни он переключил свое внимание на посредничество в установлении мира на Украине. По иронии судьбы Индия продолжала закупать российскую нефть», – говорится в материале NBC.

Однако российские эксперты усомнились в том, что Индию наказывают за покупку российских ресурсов. Белый дом, скорее, использует это как повод.

Мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). «Список основных стран-покупателей российской нефти хорошо известен: в него входят Китай, Турция, Индия, Венгрия и Словакия. Если бы Трамп действительно стремился бороться с нашим экспортом, он ввел бы прямые санкции, как в случае с Ираном и Венесуэлой, а не прибегал к избирательному применению пошлин. Более того, в таком случае претензии Трампа были бы обращены ко всем странам-покупателям, а не только к Индии», – пояснил он.

Собеседник напомнил, что США невыгодно исключать российскую нефть из мировой торговли, поскольку это может привести к колоссальному дефициту.

«Россия экспортирует примерно 4 млн баррелей в сутки сырой нефти, а также около 7 млн баррелей нефтепродуктов. Это огромные объемы. Если они уйдут с рынка, их никто не сможет компенсировать.

В результате цены могут подскочить до 200 долларов за баррель, – указал Юшков. – Пострадают в конечном счете сами американцы, поскольку их страна является нетто-импортером энергоресурсов».

По его мнению, администрация Трампа использует тарифы против Индии как инструмент давления, чтобы склонить власти страны к принятию более выгодных для американской стороны условий в рамках торгового соглашения. Известно, что Вашингтон добивается доступа на индийские рынки – молочной и сельскохозяйственной продукции, а также сои и генетически модифицированных культур. Однако Дели не соглашается на сделку, поскольку она предполагает открытие сельскохозяйственного рынка, что может нанести ущерб местным производителям.

На этом фоне возник дополнительный рычаг влияния – вопрос закупок российской нефти. При этом в указе Трампа о введении пошлин используются расплывчатые формулировки. «Дели должен продемонстрировать «четкие сигналы к сотрудничеству, – добавил Юшков. –

Нет никаких гарантий, что тарифы снизят, если Индия откажется от покупки российской нефти. Зачем тогда идти на такие жертвы?».

Поэтому индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. По оценкам экспертов, Трамп действует довольно опрометчиво. Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил американист Дмитрий Дробницкий. «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР», – указал он. – «Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян.

На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер».

По прогнозам Дробницкого, меры, вводимые администрацией США, приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

О том, что Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Россией и Китаем, говорит и американист Малек Дудаков. «Таким образом, последствия пошлин будут негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию в качестве экономического тарана против КНР», – указал аналитик.

Кроме того, нынешний курс Дели демонстрирует, что американское давление – будь то пошлины или санкции – можно игнорировать и не идти на поводу у Белого дома, добавил Юшков. По его мнению, Трамп сам себя загнал в угол. «Блеф президента США довел его до введения тарифов. Теперь и сдать назад неудобно, иначе это будет радикальный прецедент, и результат не устраивает», – рассуждает спикер.

Юшков не исключает, что американский лидер может заморозить пошлины. Причем в ход, вероятно, пойдет обман. «Я не исключаю, что через какое-то время глава Белого дома заявит об «успешных переговорах» с индийскими представителями. А поскольку Моди, как сообщают СМИ, не отвечает на звонки Трампа, в качестве стороны переговоров о тарифах американец может выдать и какую-нибудь торговую ассоциацию Индии. Разумеется, после он сообщит о прогрессе в диалоге – даже если его не будет достигнуто – и приостановке действия мер», – допустил экономист.

«Как бы то ни было, политика Вашингтона укрепляет Глобальный Юг, а также БРИКС.

Все больше участников этого объединения просто игнорируют американские требования и тем самым подрывают статус «глобального гегемона» Штатов», – акцентировал Юшков.

По его мнению, Дели не станет отвечать на пошлины – индийские власти, вероятно, займут выжидательную позицию. «Возможно, местным компаниям, которые занимают поставками товаров в США, будет дано негласное указание поднимать цены на американском рынке, чтобы окупить затраты на выплату дополнительных импортных пошлин. То есть тарифы обернутся не убытками для индийского бизнеса, а налогом на американского же потребителя», – полагает собеседник.

«Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает Дробницкий.