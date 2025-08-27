  • Новость часаПравительство продлило запрет на экспорт бензина
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп потребовал уголовного преследования Сороса
    Беспилотники с тепловизорами вновь обследовали место нахождения Наговициной
    Франция поручила больницам подготовиться к приему тысяч раненых
    Российские и китайские подлодки впервые провели совместное патрулирование
    Во Владикавказе предотвратили поджог самолета
    Алиев назвал вступление Азербайджана в СССР «оккупацией»
    Объявлено о развертывании ракетных комплексов Typhon на японской базе Ивакуни
    Стивен Сигал стал соучредителем российской компании в сфере нанотехнологий
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    31 комментарий
    27 августа 2025, 18:30 • В мире

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    Пошлины США против Индии форсируют ее сближение с Россией и Китаем

    США подталкивают Индию к России и Китаю
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся?

    В среду вступили в силу 25%-ные пошлины на индийские товары. Как объяснили американские власти, их введение связано с покупкой Индией российской нефти. Таким образом, совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках продолжающейся глобальной торговой войны. Как сообщает Bloomberg, тарифы затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии.

    Сильнее всего новые пошлины ударят по трудоемким отраслям, включая текстильную и ювелирную промышленность. При этом ключевые статьи индийского экспорта – электроника и фармацевтика – от новых тарифов освобождены. Эта мера позволит Apple сохранить масштабные инвестиции в строительство новых заводов на территории Индии.

    Эксперты допускают снижение годового прироста ВВП Индии на 0,6 или 0,8 процентных пункта. При этом значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер республики Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности страны «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат Politico.

    В последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Так, советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится впервые за семь лет посетить Китай для участия в саммите ШОС, организованном Си Цзиньпином.

    «Похоже, что отношения между Нью-Дели и Пекином, замороженные после столкновений в Гималаях пять лет назад, оттаивают под экономическим давлением президента Трампа… На фоне геополитических потрясений два лидера, чьи солдаты в 2020 году сражались в жестоких рукопашных схватках кулаками, камнями и дубинками на спорной границе, теперь могут пожать друг другу руки, поставив экономическую стабильность выше соперничества», – пишет CNN.

    Западная пресса поддержала риторику Белого дома относительно причин удвоения пошлин на индийский экспорт, назвав действия администрации США «наказанием». «Трамп, похоже, непреклонен, требуя от Нью-Дели прекратить закупки российской нефти. В последние дни он переключил свое внимание на посредничество в установлении мира на Украине. По иронии судьбы Индия продолжала закупать российскую нефть», – говорится в материале NBC.

    Однако российские эксперты усомнились в том, что Индию наказывают за покупку российских ресурсов. Белый дом, скорее, использует это как повод.

    Мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). «Список основных стран-покупателей российской нефти хорошо известен: в него входят Китай, Турция, Индия, Венгрия и Словакия. Если бы Трамп действительно стремился бороться с нашим экспортом, он ввел бы прямые санкции, как в случае с Ираном и Венесуэлой, а не прибегал к избирательному применению пошлин. Более того, в таком случае претензии Трампа были бы обращены ко всем странам-покупателям, а не только к Индии», – пояснил он.

    Собеседник напомнил, что США невыгодно исключать российскую нефть из мировой торговли, поскольку это может привести к колоссальному дефициту.

    «Россия экспортирует примерно 4 млн баррелей в сутки сырой нефти, а также около 7 млн баррелей нефтепродуктов. Это огромные объемы. Если они уйдут с рынка, их никто не сможет компенсировать.

    В результате цены могут подскочить до 200 долларов за баррель, – указал Юшков. – Пострадают в конечном счете сами американцы, поскольку их страна является нетто-импортером энергоресурсов».

    По его мнению, администрация Трампа использует тарифы против Индии как инструмент давления, чтобы склонить власти страны к принятию более выгодных для американской стороны условий в рамках торгового соглашения. Известно, что Вашингтон добивается доступа на индийские рынки – молочной и сельскохозяйственной продукции, а также сои и генетически модифицированных культур. Однако Дели не соглашается на сделку, поскольку она предполагает открытие сельскохозяйственного рынка, что может нанести ущерб местным производителям.

    На этом фоне возник дополнительный рычаг влияния – вопрос закупок российской нефти. При этом в указе Трампа о введении пошлин используются расплывчатые формулировки. «Дели должен продемонстрировать «четкие сигналы к сотрудничеству, – добавил Юшков. –

    Нет никаких гарантий, что тарифы снизят, если Индия откажется от покупки российской нефти. Зачем тогда идти на такие жертвы?».

    Поэтому индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. По оценкам экспертов, Трамп действует довольно опрометчиво. Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил американист Дмитрий Дробницкий. «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР», – указал он. – «Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян.

    На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер».

    По прогнозам Дробницкого, меры, вводимые администрацией США, приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    О том, что Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Россией и Китаем, говорит и американист Малек Дудаков. «Таким образом, последствия пошлин будут негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию в качестве экономического тарана против КНР», – указал аналитик.

    Кроме того, нынешний курс Дели демонстрирует, что американское давление – будь то пошлины или санкции – можно игнорировать и не идти на поводу у Белого дома, добавил Юшков. По его мнению, Трамп сам себя загнал в угол. «Блеф президента США довел его до введения тарифов. Теперь и сдать назад неудобно, иначе это будет радикальный прецедент, и результат не устраивает», – рассуждает спикер.

    Юшков не исключает, что американский лидер может заморозить пошлины. Причем в ход, вероятно, пойдет обман. «Я не исключаю, что через какое-то время глава Белого дома заявит об «успешных переговорах» с индийскими представителями. А поскольку Моди, как сообщают СМИ, не отвечает на звонки Трампа, в качестве стороны переговоров о тарифах американец может выдать и какую-нибудь торговую ассоциацию Индии. Разумеется, после он сообщит о прогрессе в диалоге – даже если его не будет достигнуто – и приостановке действия мер», – допустил экономист.

    «Как бы то ни было, политика Вашингтона укрепляет Глобальный Юг, а также БРИКС.

    Все больше участников этого объединения просто игнорируют американские требования и тем самым подрывают статус «глобального гегемона» Штатов», – акцентировал Юшков.

    По его мнению, Дели не станет отвечать на пошлины – индийские власти, вероятно, займут выжидательную позицию. «Возможно, местным компаниям, которые занимают поставками товаров в США, будет дано негласное указание поднимать цены на американском рынке, чтобы окупить затраты на выплату дополнительных импортных пошлин. То есть тарифы обернутся не убытками для индийского бизнеса, а налогом на американского же потребителя», – полагает собеседник.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает Дробницкий.

    Главное
    Сийярто назвал дату возобновления подача нефти по «Дружбе» в Венгрию
    В ЕГЭ и ОГЭ 2026 года исключили документы Microsoft Office
    Пранкеры раскрыли откровения Пауэр о финансировании Молдавии США
    Египет начал готовить палестинцев для служб безопасности Газы
    Медведев описал конфликт Варшавы и Киева цитатами из Гоголя
    Напавший на полицейских в Москве оказался членом ИГИЛ
    Баскетболисту Касаткину во Франции грозит 25 лет заключения в США

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Перейти в раздел

    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен хотят перевести на новую работу: канцлер ФРГ планирует выдвинуть ее на пост президента Германии, который станет вакантным в начале 2027 года. Таковы данные немецких СМИ, которые теперь как будто уговаривают Урсулу принять этот пост. В противном случае ее руководство добьет Европу. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации