    Фридрих Мерц подсиживает Урсулу фон дер Ляйен
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    Украинский журналист оскорбил президента Польши в прямом эфире польского ТВ
    Франция вернула Мадагаскару останки казненного 128 лет назад короля
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Алиев заявил об отсутствии вины Баку в ухудшении отношений с Москвой
    Власти Германии задумали увеличить численность армии в 2,5 раза
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    27 августа 2025, 14:42

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Американист Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»

    Дробницкий: Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии»
    @ REUTERS/Jonathan Ernst

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эффект от американских пошлин в отношении Дели окажется негативным для самих Штатов. Либеральная пресса уже обвиняет Дональда Трампа в том, что он окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Дмитрий Дробницкий и Малек Дудаков. Ранее США ввели 50-процентные тарифы против Индии.

    «Дональд Трамп давно угрожал ввести вторичные санкции против торговых партнеров России. Однако с последствиями от этих действий столкнулись бы страны, расположенные в Западном полушарии, о чем, по информации СМИ, главу Белого дома предупредили его подчиненные еще до саммита на Аляске», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что ранее администрация США отложила введение новых пошлин против Китая, однако, по всей видимости, сочла Индию слабым звеном в Евразии. Дело в том, что Дели сильно зависит от экспорта в Штаты, указал собеседник.

    Кроме того, Вашингтон хочет получить доступ на индийский молочный и аграрный рынок, а также на рынок сои и генетически модифицированных культур. Однако республика не могла пойти на торговую сделку с Трампом, потому что это предполагало бы открытие сельскохозяйственного рынка, а это навредило бы местным производителям.

    На этом фоне появился дополнительный рычаг давления на Дели – вопрос с покупкой российской нефти, продолжил аналитик. В результате индийские власти отказались вести переговоры с Белым домом, пока американская позиция не изменится. При этом Штаты со времен Билла Клинтона пытались выстраивать с Индией особые отношения, напомнил Дробницкий.

    «Так, республику называли одним из главных партнеров и рассматривали ее как потенциальный противовес КНР. Сейчас в определенной степени правы либералы, которые говорят, что Трамп окончательно разрушил проект «американской Индии» – и теперь этот союзник потерян. На деле происходящее – абсолютно объективный процесс. Евразийские державы понимают, что Вашингтон – ненадежный партнер», – акцентировал американист.

    По его прогнозам, действия администрации США приведут к тому, что Москва, Дели и Пекин продолжат сближение. Причем уже объявлено о предстоящем визите Нарендры Моди в столицу КНР. «Общие снимки индийского премьера с президентом России и председателем Китая станут «приветом» Трампу», – иронично отметил политолог.

    «Индия не сможет отреагировать на пошлины так, как это по силам китайской стороне, поскольку страна не обладает, например, критически важными минералами. Но интеграция республики в евразийские и – самое главное – бездолларовые проекты в среднесрочной перспективе станет хорошим ответом», – считает собеседник.

    США же продолжат оказывать давление на Дели. Причем администрация Трампа, вероятно, постарается «расшатать» нынешнее индийское правительство, допускает эксперт. «Но какие бы меры ни предпринимали американские власти, общего процесса не отменить», – добавил спикер, заметив, что тарифная политика Штатов приближает развал Pax Americana.

    «Некоторые конспирологи полагают, что на самом деле в этом и заключается план Трампа, который ничего не может сделать внутри США, не может сломить сопротивление глобалистских элит. А своими действиями намеренно разрушает долларовую экономику – как говорится, не мытьем, так катаньем», – сыронизировал Дробницкий.

    Схожей точки зрения придерживается американист Малек Дудаков. По его мнению, эффект от новых пошлин, введенных в отношении Индии, окажется смазанным. «Из-под действия тарифов выводится большое количество товаров, в том числе нефтепродукты, идущие из самой Индии. То есть США не отказываются от закупок дизеля или бензина», – объяснил собеседник.

    «Также исключение сделано для электроники, которая собирается в республике», – продолжил эксперт, напомнив, что порядка 40% телефонов IPhone, которые продаются на американском рынке, собраны не в Китае, а в Индии. «Другими словами, пока удар в основном приходится по текстильной промышленности: это кожа, ткани, хлопок. Я думаю, что Дели переориентирует поставки на другие рынки», – считает политолог.

    «Позиция индийских властей четко сформулирована: страна не собирается отказываться от закупок дешевой российской нефти, потому что в ином случае она столкнется с серьезными проблемами в экономике», – указал Дудаков. На этом фоне Нью-Дели в целом пересматривает свои отношения со Штатами и идет на сближение с Китаем.

    «Таким образом, эффект от пошлин будет негативным для самих американцев. Мы наблюдаем за тем, как рушится их попытка использовать Индию как экономический таран против КНР. Я думаю, что рано или поздно Вашингтону придется все равно договариваться уже на более реалистичных условиях с Моди и корректировать свою политику», – заключил американист.

    В среду вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 25% на импорт из Индии. В результате совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в мире. Американские власти обосновали решение закупками Дели российской нефти, пишет Bloomberg.

    «Пошлины затронут более 55% товаров, поставляемых в США – крупнейший рынок Индии, и больше всего ударят по трудоемким отраслям, таким как текстильная и ювелирная промышленность», – говорится в материале.

    По оценкам Citigroup, совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар. Индийские власти уже призвали граждан покупать отечественные товары, передает Axios.

    «Какое бы давление ни оказывалось, мы будем только укреплять нашу способность сопротивляться», – подчеркнул премьер страны Нарендра Моди. Он также заявил о необходимости добиться самодостаточности государства «не из-за нужды, а из-за гордости».

    Бывший постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин считает, что нынешний кризис в отношениях Дели и Вашингтона не ограничивается расхождениями по вопросам торговли. «Введение пошлин воспринимается как удар по вере в устойчивость индийско-американского партнерства. Если оставить это на произвол судьбы, они могут стереть прогресс двух десятилетий стратегического сближения», – сказал дипломат изданию Politico.

    При этом источник в Белом доме заявил СМИ, что в администрации США не считают, что «это конец партнерства двух стран». Сторонники развития индийско-американских отношений сохраняют надежду на их восстановление. В частности, они надеются, что Трамп и Моди проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

    Однако в последние недели Дели активизировал усилия по укреплению контактов с Москвой, Пекином и другими странами, отмечает The New York Times. Советник по национальной безопасности и министр иностранных дел Индии в этом месяце совершили визиты в Россию. Моди готовится посетить Китай на следующей неделе – впервые за семь лет.

    26 августа 2025, 23:41
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    26 августа 2025, 15:42
    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение

    ВСУ признали ограничение движения по главной трассе в Херсон

    Российские войска взяли Херсон в дроновое полуокружение
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Херсон столкнулся с ограничениями на главной транспортной артерии из-за угрозы атак дронов, оставшись с одной альтернативной дорогой для въезда.

    Херсон оказался в так называемом «дроновом полуокружении», об этом сообщил военнослужащий ВСУ и экс-депутат Верховной рады Игорь Луценко, передает ТАСС. После официального признания местными властями главной трассы в город опасной для проезда, движение по ней ограничили.

    Глава областной военной администрации Херсона Александр Прокудин настоятельно рекомендовал не использовать маршрут по трассе Херсон – Николаев из-за опасности атак дронов. Луценко отметил, что альтернативой остается только одна дорога, расположенная в восьми километрах от основной.

    По его словам, «основная транспортная артерия, которой питался этот областной центр, сейчас не работает. Херсон официально в дроновом полуокружении». Он также добавил, что дороги на десятки километров вглубь либо уже не проезжаемы, либо будут вскоре перекрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов в Херсонской области погиб один человек, двое были госпитализированы, а четыре населенных пункта остались без электроснабжения.

    Автомобильный мост на Карантинный остров получил повреждения, переброска тяжелой техники для ВСУ стала невозможной. Жители Херсона услышали взрывы, при этом сигнал воздушной тревоги не прозвучал.

    26 августа 2025, 14:56
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    26 августа 2025, 20:14
    Названы сроки вступления в силу инициативы о «российской полке»

    Закон о минимальной квоте российских товаров запланирован на март 2026 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В Минпромторге РФ предложили установить минимальную квоту на российские непродовольственные товары в торговых сетях с марта 2026 года.

    Как сообщает ТАСС, законопроект о так называемой «российской полке» опубликован Минпромторгом РФ на портале проектов нормативных правовых актов. Документ предусматривает, что торговые сети должны будут выделять минимальное место на полках для российских непродовольственных товаров.

    В пояснительной записке отмечается: «Хозяйствующие субъекты... обязаны обеспечить в торговом зале каждого торгового объекта размещение (выкладку) на полочном пространстве стационарного торгового оборудования минимальной доли непродовольственных национальных товаров от длины всех обращенных к покупателю фасадов (лицевой части) товаров соответствующей группы на таком оборудовании».

    В тексте законопроекта содержится прямое указание на дату вступления документа в силу: «Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2026 года».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа на прилавках магазинов Дальнего Востока появилось пиво производства КНДР, стоимость бутылки составляет около 160 рублей.

    Оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян сообщил о сотнях фур с сельхозпродукцией, следовавших в Россию, которые вернулись назад или находились в простое из-за отсутствия решения по дальнейшему движению.

    Американские власти заявили об угрозе удушья и смерти для маленьких детей из-за поддельных плюшевых кукол Labubu.

    27 августа 2025, 12:02
    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского

    Политолог Козюлин: Трамп не соглашается с нелегитимностью Зеленского из-за спешки прекратить конфликт

    Эксперт объяснил, почему Трамп закрывает глаза на нелегитимность Зеленского
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США невыгодно соглашаться с нелегитимностью Владимира Зеленского, поскольку это предполагает запуск электоральных процедур и отодвинет на неопределенный срок возможность мирного урегулирования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине.

    «Судя по всему, администрация Трампа осознает нелегитимность Зеленского, но понимает, что признание этого факта еще больше отсрочит потенциальное мирное урегулирование. А это категорически противоречит планам главы Белого дома», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Президент США видит, что даже небольшие вопросы существенно колеблют стабильность переговорного трека по украинскому урегулированию. А нелегитимность Зеленского – очень весомая проблема, которая предполагает запуск электоральных процедур и смену власти на Украине», – продолжил аналитик.

    «К тому же Зеленский начинает проявлять больше уважения к Трампу и в глазах американской администрации становится более предсказуемым и стабильным. Очевидно, в Белом доме не видят других приемлемых кандидатов для участия в переговорах в качестве главы Украины», – детализировал собеседник.

    «В этом смысле интересы Европы и США даже совпадают. Брюссель в данный момент тоже не готов видеть другого человека на посту президента Украины, кроме Зеленского, с которым у Европы уже налажены многосторонние связи, и чья политика полностью ложится в канву европейских ожиданий», – заметил политолог.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не считает важной позицию России о том, что нелегитимность Владимира Зеленского является проблемой для окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщает ТАСС. «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – сказал Трамп.

    «Я всегда говорю: нужно, чтобы они встретились», – указал Трамп, говоря о возможной встрече президента России Владимира Путина и Зеленского. Также глава Белого дома напомнил о своих хороших отношениях с политиками.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Москва признает Зеленского «де-факто главой режима» на Украине. «В этом качестве мы готовы с ним встречаться», – подчеркнул дипломат.

    При этом глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Зеленский на данный момент не является легитимным лицом, способным подписывать юридически значимые документы по украинскому урегулированию. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что мешает встрече Путина и Зеленского.

    27 августа 2025, 09:55
    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    26 августа 2025, 15:14
    Российские войска взяли в клещи тероборону ВСУ в ЛНР

    Силовые структуры сообщили о блокировании 119-й бригады ВСУ в лесничестве

    Tекст: Денис Тельманов

    Серьезный успех российских войск привел к окружению частей теробороны ВСУ на севере ЛНР в районе Серебрянского лесничества.

    Российские войска взяли в клещи военных ВСУ из 119-й бригады теробороны в восточной части Серебрянского лесничества на севере ЛНР, передает РИА «Новости».

    По словам представителей силовых структур, группировка «Запад» продвинулась в сторону реки Северский Донец, практически завершив окружение украинских сил. В операции задействованы тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники.

    Войска ВСУ постепенно отходят в сторону Ямполя, а некоторые подразделения отступают к Северску. Представители силовых структур отметили, что украинская группировка теряет позиции под натиском российских войск.

    Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие поджигали свои позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы оставить их. До этого элитное подразделение беспилотников Signum было отведено украинской стороной в тыловые районы после прорыва российских сил, как сообщил командир батальона спецназа 'Ахмат' с позывным 'Шрам'.

    Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от города Кременная. Часть территории контролируется российскими войсками, часть – украинской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные подготовили Купянск к долговременной обороне, оборудовав минные ловушки и выкопав ходы между подвалами.

    Российские военные, в том числе бойцы спецназа «Ахмат», вытеснили украинские силы из Серебрянского лесничества в ЛНР.

    В Серебрянском лесу почти полностью уничтожили 53-ю механизированную бригаду ВСУ, а большинство тел украинских военнослужащих осталось на месте боев.

    26 августа 2025, 16:47
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

    Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» блокируют поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию – страны НАТО. С одной стороны, это может рассматриваться как casus belli. Но, с другой стороны, это не приведет к активизации пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Будапешт приравнял атаки на нефтепровод к нападению на Венгрию.

    «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

    «С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

    «Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

    В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

    Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

    «Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

    Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

    На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

    «Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

    Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

    Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

    Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

    На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

    26 августа 2025, 22:33
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    26 августа 2025, 19:15
    Мошенники стали обманывать россиян под видом проверки платежного терминала

    Tекст: Денис Тельманов

    Под предлогом тестирования терминала злоумышленник убедил директора магазина перевести 60 тыс. рублей на указанную карту, обещая возврат средств.

    О новом способе мошенничества предупредили в МВД РФ, передает ТАСС. Мошенник позвонил в магазин, представился сотрудником компании-эквайера и под предлогом проверки платежного терминала убедил директора перевести 60 тыс. рублей на стороннюю карту.

    В сообщении МВД отмечается: «Злоумышленник сообщил, что деньги вернутся через 15-20 минут» – этот прием используется для создания ложного ощущения безопасности.

    Для видимости законности преступник попросил отправить чек об оплате через файлообменник, что усилило доверие к звонку. В МВД подчеркнули, что схема сработала из-за элемента служебного подчинения: администратор магазина передал трубку директору, что придало разговору официальный характер.

    На эффективность обмана также повлияли срочность ситуации и привычность взаимодействия магазинов с техническими службами эквайеров, пояснили в киберполиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти представили на общественное обсуждение обновленный документ с мерами борьбы с кибермошенничеством. В Крыму сотрудники ФСБ выявили схему вымогательства, для которой организаторы арендовали квартиры под оборудование в Симферополе.

    Злоумышленники использовали QR-коды на упаковках и баннерах для перенаправления пользователей на фишинговые сайты с целью получения личных данных и доступа к аккаунтам.

    26 августа 2025, 19:48
    ВВС Германии подняли истребители из-за российского Ил-20M

    Российский Ил-20M вызвал тревогу у ВВС Германии над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкие истребители поднялись в воздух после появления российского самолета Ил-20M над Балтикой.

    Два истребителя Eurofighter поднялись с авиабазы в Лаге (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) после появления российского самолета Ил-20М, передает ТАСС.

    По информации DPA, российский самолет двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь.

    Как утверждает германская сторона, немецкие истребители уже в десятый раз в этом году поднимаются в небо по тревоге над Балтийским морем.

    В Минобороны России неоднократно заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и сопроводило российский военный самолет Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

    Польские военные подняли в небо истребители и усилили противовоздушную оборону из-за активности России на Украине.

    Британские истребители в Польше были подняты после того, как российский Ил-20 якобы пересек воздушную границу страны над Балтийским морем на глубину 2 км.

    26 августа 2025, 22:25
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    27 августа 2025, 13:48
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    Politico: Трамп убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето, что приблизило открытие переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз уже этой осенью, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

    Решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз может быть принято в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на издание Politico.

    По данным источников издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС. Это позволит странам Евросоюза выйти из тупика по вопросу расширения сообщества за счет двух восточноевропейских стран.

    В материале отмечается, что решение может быть принято в течение ближайших дней или недель. Еще один европейский дипломат заявил, что в отношении Молдавии с открытием переговорного кластера лучше не спешить из-за предстоящих парламентских выборов, поскольку это может оказаться недальновидным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет добиться членства в Евросоюзе с помощью шантажа, взрывов и угроз. Президент США Дональд Трамп решил пролоббировать вступление Украины в Евросоюз, но Венгрия под руководством Орбана стала единственной страной ЕС, которая открыто противостоит давлению со стороны США и поддержке Украины в этом вопросе.

    26 августа 2025, 16:44
    Премьер Бельгии выступил против конфискации российских активов в Европе

    Де Вевер предостерег от конфискации суверенных активов России в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выступил против идеи конфискации суверенных активов России, передает ТАСС. На пресс-конференции в Берлине он отметил, что подобный шаг «непрост с правовой точки зрения», а активы Центробанка РФ считаются юридически неприкосновенными.

    «Я знаю, что есть правительства, которые мечтают о возможности конфискации этих средств, но хотел бы предостеречь от этого. Это с правовой точки непросто», – заявил Де Вевер.

    Он также подчеркнул, что политическое решение о подобной мере вызовет системные последствия. По его словам, в случае конфискации другие страны могут вывести свои активы из Евросоюза.

    Де Вевер добавил, что обсуждение судьбы российских активов возможно только после начала переговоров о мирном соглашении. До этого, по мнению премьера, разумно сохранять текущую ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза на этой неделе рассмотрят дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных на Западе российских активов.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств. Еврокомиссия не подтверждает, что будущее замороженных российских активов станет темой ближайшего онлайн-саммита лидеров ЕС, генсека НАТО и президента США.

    26 августа 2025, 20:54
    Суд заменил штраф экс-чиновнику Минобороны на реальный срок

    Экс-чиновнику Минобороны Слюсарю и двум соучастникам по делу о взятке дали семь лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй западный окружной военный суд изменил назначение наказания экс-чиновнику Минобороны по делу о даче взятки на сумму 170 млн рублей, определив реальное лишение свободы.

    Приговор о замене штрафа в 2,5 млн рублей на семь лет колонии бывшему начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю и двум другим подсудимым вынес Второй западный окружной военный суд, передает РИА «Новости». Как сообщила адвокат Елена Волкова, суд изменил квалификацию преступления и постановил взять фигурантов под стражу в зале заседания.

    В октябре 2024 года Солнечногорский гарнизонный военный суд назначил Слюсарю, гендиректору ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексею Высокову и главбуху предприятия Елене Гришиной штрафы по 2,5 млн рублей за дачу взятки в размере 170 тыс. рублей.

    Сейчас Мещанский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против Высокова и Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.

    По версии следствия, завод закупал телефоны в Китае и продавал их военному ведомству как российские, присваивая разницу в цене. Следствие считает, что обвиняемые действовали в составе организованной группы, используя служебное положение. Акции «Телты» на сумму 170 млн рублей, записанные на учредителя завода Игоря Морозова, оказались арестованы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокурор запросил для бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России Александра Оглоблина 12 лет и шесть месяцев лишения свободы и штраф 60 млн рублей.

    Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

    Начальнику главного управления связи Генштаба РФ Вадиму Шамарину грозит 12 лет колонии строгого режима за взятки на 36 млн рублей от завода «Телта».

    26 августа 2025, 20:30
    Калининградец получил пять лет колонии за взятку сотруднику ФСБ

    Суд приговорил жителя Калининграда за передачу 5 млн рублей взятки

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину признали виновным в попытке дать взятку ради прекращения уголовного дела и международного розыска другого калининградца.

    Суд Ленинградского района Калининграда вынес приговор жителю региона, признав его виновным в даче взятки сотруднику УФСБ, передает РИА «Новости».

    Подсудимый передал пять миллионов рублей как часть взятки из общей суммы в 10 миллионов рублей для прекращения международного розыска и уголовного дела в отношении другого жителя области.

    Суд квалифицировал действия осужденного по части пятой статьи 291 УК РФ, а именно как дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере.

    «Приговором Ленинградского районного суда А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей», – говорится в сообщении областного суда.

    Мужчина признал вину, заключил досудебное соглашение и активно способствовал расследованию. К смягчающим обстоятельствам суд также отнес совершение преступления впервые, положительные характеристики, активное участие в общественной жизни, наличие заболеваний и троих несовершеннолетних детей на иждивении, а также статус многодетной матери у супруги.

    Суд постановил конфисковать в доход государства предмет взятки – пять миллионов рублей. Отягчающих обстоятельств не установлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину отказали в смягчении приговора, несмотря на ходатайство о замене части срока на принудительные работы.

    Тверской суд Москвы вынес приговор адвокатам Игорю Ушкалову и Павлу Шевцову за требование крупной суммы у клиента за содействие в освобождении из СИЗО.

    Верховный суд России отменил приговор начальнику учреждения Башкирии и отправил дело на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

