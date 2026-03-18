Актер Шон Пенн встретился с боевиками ВСУ в компании Ермака

Tекст: Вера Басилая

Встреча американского актера Шона Пенна с бойцами 157-й бригады ВСУ, понесшей большие потери в Харьковской области, прошла в сопровождении экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, передает РИА «Новости».

Подразделение ВСУ опубликовало фотографии с места события, на которых Пенн и Ермак изображены вместе с украинскими боевиками. Ермак был уволен с поста главы офиса президента на фоне крупного коррупционного скандала в конце 2025 года.

По сообщениям американских СМИ, Пенн не присутствовал на церемонии «Оскар», одной из причин чего называлась его поездка в Европу и на Украину.

Ранее Шон Пенн передал на время Владимиру Зеленскому свою статуэтку «Оскар» во время визита на Украину.