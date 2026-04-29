Эксперт Скачко: Сопротивление ТЦК на Украине будет успешно при централизации деятельности

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Формирование на Украине групп сопротивления ТЦК – это проявление стихийного протеста, который давно витает в воздухе. Тенденция показывает желание части украинцев отомстить за себя, убитых и поруганных родных, за насилие на улицах. Особенно это проявляется на юге страны, например, в Одесской области», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

«Безусловно, происходящее вызовет еще больший всплеск насилия на улицах, накал общественной обстановки и, возможно, частичный отток работников из ТЦК в некоторых регионах. Однако для того, чтобы эти тенденции приобрели массовость и масштабность, группам сопротивления не хватает организованности, финансовой базы и идеологической подоплеки», – продолжил спикер.

«Помимо этого, движению против ТЦК нужна общая глобальная идея для объединения и выступления единым фронтом. Она может заключаться в том, что борьба должна идти за само переформатирование Украины, за дружественность в отношениях с Россией, за отстаивание истинных национальных интересов, а не политики Брюсселя», – детализировал собеседник.

«Без всего вышеперечисленного, без поддержки, прежде всего, извне разрозненные группы сопротивления ТЦК будут выловлены и подвергнуты насилию со стороны украинских силовиков. Возможно, для этого Владимиру Зеленскому придется еще сильнее раскрутить репрессивный маховик», – спрогнозировал эксперт.

«Сами же работники ТЦК будут до последнего держаться за места и начнут массово покидать их только под страхом жестких наказаний со стороны групп сопротивления. Работа дает им какое-никакое финансовое обеспечение и бронь от призыва. А для украинцев сейчас это крайне важные вещи», – резюмировал Скачко.

Ранее стало известно, что население Украины собирается в группировки, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этим рассказал взятый в плен группировкой войск «Север» военнослужащий 157-й отдельной мехбригады ВСУ Сергей Кадунов.

По его словам, цель этих объединений – ловить и «наказывать» работников мобилизационных органов «на месте», сообщает ТАСС. Кадунов отметил: если бы у него была возможность, он бы «задушил» мобилизовавших его сотрудников ТЦК. Сам военнопленный три раза отбывал наказание в колониях за воровство. Несмотря на это, был мобилизован в январе 2026 года.

На Украине регулярно происходят скандалы, связанные с насильственными действиями сотрудников ТЦК. В интернете распространяется множество видео, где представители военкоматов силой заталкивают мужчин призывного возраста в микроавтобусы, зачастую применяя физическое насилие.

Так, недавно подростки в Одессе отбили мужчину у военкомов, а рейд ТЦК в один из городских фитнес-клубов заставил украинцев прыгать из окон второго этажа. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как насильственная мобилизация доводит Украину до массовых убийств.

В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что сотрудников ТЦК, задерживающих жителей региона на правобережье Днепра, спасет только переход на сторону России и помощь в освобождении территории от ВСУ.