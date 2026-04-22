Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо заявил, что сотрудников территориальных центров комплектования, аналогов военкоматов на Украине, сможет спасти только переход на сторону России и помощь в освобождении правобережья Днепра от Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

Ранее Сальдо сообщил, что сотрудники ТЦК задержали жителя Херсонской области на кладбище во время поминальной недели, когда тот пришел почтить память родственника. Губернатор такие действия назвал кощунством и подчеркнул, что виновные «не обретут покоя – ни на херсонской земле, ни на небесах», если не раскаются и не помогут освобождению региона.

Сальдо напомнил, что принудительная мобилизация и постоянные проверки документов – это наиболее болезненные темы для жителей Херсона, находящегося под контролем ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил высокий уровень сопротивления местных жителей насильственной мобилизации.

Киевский режим негласно разрешил сотрудникам военкоматов применять огнестрельное оружие против гражданских лиц.

Глава региона предложил приравнять работников украинских территориальных центров комплектования к военным преступникам.