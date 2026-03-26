Сальдо предложил признать сотрудников украинских ТЦК военными преступниками

Tекст: Алексей Дегтярёв

Случай, где сотрудники ТЦК переехали на машине пенсионерку в Одессе, выделяется особой бесчеловечностью и жестокостью, заявил Сальдо ТАСС.

Сообщения о зверствах со стороны работников ТЦК поступают постоянно, констатировал он.

«Без сомнения, все участники подобных актов агрессии в отношении обычных граждан должны быть приравнены к военным преступникам и получить по заслугам после нашей победы в СВО», – сказал Сальдо.

По его словам, украинцы уже поняли, что «страшнее сотрудников ТЦК врага для них нет».

Ранее сотрудники ТЦК в Днепропетровске устроили погоню за мужчиной, его спас проезжающий мимо водитель.

До этого в том же городе сотрудники ТЦК открыли огонь по автомобилю мужчины.

В Одессе сотрудники ТЦК сорвали свадьбу, мобилизовав жениха.