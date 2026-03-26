Сальдо предложил признать сотрудников украинских ТЦК военными преступниками
Работников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) нужно считать военными преступниками, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Случай, где сотрудники ТЦК переехали на машине пенсионерку в Одессе, выделяется особой бесчеловечностью и жестокостью, заявил Сальдо ТАСС.
Сообщения о зверствах со стороны работников ТЦК поступают постоянно, констатировал он.
«Без сомнения, все участники подобных актов агрессии в отношении обычных граждан должны быть приравнены к военным преступникам и получить по заслугам после нашей победы в СВО», – сказал Сальдо.
По его словам, украинцы уже поняли, что «страшнее сотрудников ТЦК врага для них нет».
Ранее сотрудники ТЦК в Днепропетровске устроили погоню за мужчиной, его спас проезжающий мимо водитель.
До этого в том же городе сотрудники ТЦК открыли огонь по автомобилю мужчины.
В Одессе сотрудники ТЦК сорвали свадьбу, мобилизовав жениха.