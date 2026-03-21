В Одессе военкомы сорвали свадьбу мобилизацией жениха

Сотрудники ТЦК в Одессе мобилизовали жениха перед началом свадебного торжества
В Одессе свадебное торжество оказалось сорвано: жениха задержали для мобилизации прямо перед церемонией, оставив гостей в опустевшем зале.
Инцидент произошел в одном из банкетных залов города, передает украинское издание Times of Ukraine.
В социальных сетях появились кадры украшенного помещения, которое осталось пустым. «В Одессе отменена свадьба, потому что ТЦК забрали жениха в военкомат», – сказано в публикации канала.
Автор видео за кадром пояснила, что из-за задержания молодого человека праздник пришлось полностью свернуть. В последнее время на Украине все чаще фиксируются случаи насильственной мобилизации из-за дефицита личного состава в войсках, передает РИА «Новости».
Мужчины призывного возраста стараются избегать появления на улицах или нелегально бегут из страны. Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец подтверждал, что работники военкоматов регулярно превышают полномочия, применяя к гражданам физическую силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники военкомата в Одессе задержали глухонемого мужчину.
Священника Украинской православной церкви забрали для мобилизации прямо на кладбище во время отпевания.
Ранее разъяренная толпа одесситов опрокинула микроавтобус ТЦК в попытке помешать действиям военкомов.