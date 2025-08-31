Священника УПЦ мобилизовали на кладбище во время отпевания погибшего

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в Дубенском районе Ровненской области сотрудники территориального центра комплектования задержали протоиерея Украинской православной церкви Владимира Главацкого прямо на кладбище, когда он отпевал погибшего военного. Об этом проинформировал Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

По их данным, после задержания священника сразу доставили на учебный полигон для прохождения подготовки. Отмечается, что подобные случаи в последнее время участились на Украине: ранее в августе сотрудники военкомата также задержали многодетного священника УПЦ Богдана Матвиева во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области.

Кроме того, в начале августа сообщалось о задержании двоих священнослужителей Сарненской епархии, а бывший депутат Рады Артем Дмитрук заявлял о похищении еще двух представителей УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов отмечает, что аналогичные инциденты происходили и в других регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине военкомы мобилизовали священников УПЦ. Протодиакона УПЦ в Одесской области заставили вступить в ряды ВСУ насильно. Мобилизованный послушник УПЦ умер в украинском учебном центре.