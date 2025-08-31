То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.22 комментария
Священника УПЦ мобилизовали на кладбище во время отпевания погибшего
Священника Украинской православной церкви задержали для мобилизации прямо на кладбище в селе Пирятин Ровненской области во время отпевания погибшего военного.
Как сообщает РИА «Новости», в Дубенском районе Ровненской области сотрудники территориального центра комплектования задержали протоиерея Украинской православной церкви Владимира Главацкого прямо на кладбище, когда он отпевал погибшего военного. Об этом проинформировал Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.
По их данным, после задержания священника сразу доставили на учебный полигон для прохождения подготовки. Отмечается, что подобные случаи в последнее время участились на Украине: ранее в августе сотрудники военкомата также задержали многодетного священника УПЦ Богдана Матвиева во время крестного хода в Почаеве Тернопольской области.
Кроме того, в начале августа сообщалось о задержании двоих священнослужителей Сарненской епархии, а бывший депутат Рады Артем Дмитрук заявлял о похищении еще двух представителей УПЦ в Харькове. Союз православных журналистов отмечает, что аналогичные инциденты происходили и в других регионах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине военкомы мобилизовали священников УПЦ. Протодиакона УПЦ в Одесской области заставили вступить в ряды ВСУ насильно. Мобилизованный послушник УПЦ умер в украинском учебном центре.