Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…5 комментариев
Украинские военкомы мобилизовали священников УПЦ
Военкомы Киева и Житомирской области мобилизовали священников УПЦ в ВСУ
На Украине мобилизовали двух священников канонической Украинской православной церкви из Киева и Житомирской области.
Как сообщает ТАСС, на Украине продолжается мобилизация священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Украинские военкомы призвали в армию двух священнослужителей. В Киеве на службу был мобилизован протодиакон Свято-Троицкого Китаевского монастыря.
По информации украинского издания «Страна», в Житомирской области на военную службу был призван также клирик Овручско-Коростенской епархии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, протоиерей канонической Украинской православной церкви Олег Мельников был мобилизован насильно и избит в военкомате после задержания на блокпосту. В Закарпатье верующие отбили у военкомов священников, которых хотели забрать на службу в Вооруженные силы Украины. Священник Православной церкви Украины назвал святого, молитвы которому, по его мнению, помогут Вооруженным силам Украины ловить уклонистов.