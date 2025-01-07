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Священник ПЦУ назвал святого, молитвы которому помогут ВСУ ловить уклонистов
Священник ПЦУ предложил ВСУ молиться Иоанну Воину для поимки уклонистов как беглых рабов
Священник раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Ярослав Ясенец предложил сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) молиться Иоанну Воину, чтобы святой помогал ловить уклонистов.
Ясенец пояснил, что святой Иоанн является покровителем воинов, а также помогает «в поиске потерянных вещей». «Также ему часто молились в поиске пропавших без вести и поиске рабов и слуг-беглецов», – приводят его слова украинские СМИ. Ясенец сказал, что сейчас Иоанна Воина можно считать «покровителем ТЦК».
Иоанн Воин – христианский святой, славянин, который жил в IV веке. На самом деле, Иоанна почитают за то, что он служил в войске римского императора Юлиана Отступника и, будучи участником гонений на христиан, предупреждал их об облавах и помогал бежать. За это его посадили в темницу, где он ждал казни. Однако Иоанн был освобожден после смерти императора. Он скончался в глубокой старости.
В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий помощник в скорбях и обстояниях. Широко его почитание было распространено на Украине. В молитвах у Иоанна просят защиты от «вражеского плена» и от обидчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав. С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавах в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск и Харьков.