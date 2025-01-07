Священник ПЦУ предложил ВСУ молиться Иоанну Воину для поимки уклонистов как беглых рабов

Tекст: Антон Антонов

Ясенец пояснил, что святой Иоанн является покровителем воинов, а также помогает «в поиске потерянных вещей». «Также ему часто молились в поиске пропавших без вести и поиске рабов и слуг-беглецов», – приводят его слова украинские СМИ. Ясенец сказал, что сейчас Иоанна Воина можно считать «покровителем ТЦК».

Иоанн Воин – христианский святой, славянин, который жил в IV веке. На самом деле, Иоанна почитают за то, что он служил в войске римского императора Юлиана Отступника и, будучи участником гонений на христиан, предупреждал их об облавах и помогал бежать. За это его посадили в темницу, где он ждал казни. Однако Иоанн был освобожден после смерти императора. Он скончался в глубокой старости.

В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий помощник в скорбях и обстояниях. Широко его почитание было распространено на Украине. В молитвах у Иоанна просят защиты от «вражеского плена» и от обидчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось несмотря на ужесточения мобилизации и массовых облав. С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавах в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск и Харьков.

