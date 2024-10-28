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    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

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    28 октября 2024, 08:48 • Новости дня

    Число мобилизованных в ВСУ снизилось, несмотря на облавы

    Wall Street Journal сообщила о падении числа мобилизованных в ВСУ на Украине до 20 тыс. в месяц

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц, что связано с нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях, пишет Wall Street Journal.

    Число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжает снижаться, несмотря на ужесточение мер мобилизации, сообщает Wall Street Journal. Новый закон, принятый в мае, снижает возраст обязательной военной службы до 25 лет и усиливает наказания для уклонистов. После его введения число мобилизованных сначала утроилось, однако затем стало уменьшаться.

    Украинский военный чиновник Василий Румак заявил, что после принятия нового закона число военных, проходящих обучение, достигло 35 тыс. в месяц, но с тех пор снизилось до 20 тыс. человек. Однако, как отметил неназванный военный инструктор из прифронтового тренировочного центра, большинство новобранцев не желает участвовать в боевых действиях.

    С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавы в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и другие города. Были зафиксированы рейды в ночных клубах, барах и даже на концерте группы «Океан Эльзы». В интернете распространяются видео, на которых видно, как представители военкоматов прибегают к силовым методам при задержании мужчин мобилизационного возраста.

    Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить данные в течение 60 дней. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться онлайн. Повестка считается врученной с момента проставления штампа о невозможности личного вручения. Закон также требует от военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистам грозит лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации в новом законе не указаны, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

    В минувшие выходные в Одессе жители устроили бунт против сотрудников военкомата, пытавшихся провести мобилизацию на рынке «7-й километр».

    До этого пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, и призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны и отправке больных на передовую.

    27 октября 2024, 12:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    Российские войска освободили Измайловку в ДНР
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие группировки «Центр» освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Кроме того, поражены живая сила и техника пяти украинских бригад в районах Сухой Балки, Розовки, Дзержинска, Дружбы, Вишневого и Зари ДНР, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Также российские бойцы отразили 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.

    В боях с Центральной группировкой ВСУ потеряли до 600 военнослужащих, танк, два БТР Viking, БМП, четыре автомобиля, два орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», четыре гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Северная группировка на Харьковском направлении поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 113-й и 116-й бригад теробороны в районах Мелового, Волчанска и Терновой Харьковской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

    Бойцы группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в районах Петропавловки, Новоосинова, Берестового, Песчаного, Колесниковки, Загрызова Харьковской области, Надии, Новоегоровки ЛНР, Тернов ДНР и Серебрянского лесничества.

    Кроме того, они отразили четыре контратаки штурмовых групп 28-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, БТР М113, три пикапа, гаубицы М114 и М198, гаубица Д-30 и орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Мандат М» и склад боеприпасов.

    Южная группировка продолжила продвижение в глубину обороны противника. Поражены формирования 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Юг» отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

    Украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, БТР М113, 11 автомобилей, две М777 и гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», установку «Гвоздика», четыре гаубицы Д-30. Также уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс «ieMHR» и три полевых склада боеприпасов.

    Военнослужащие Восточной группировки улучшили положение по переднему краю, поразили формирования 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах Макаровки и Октября ДНР, а также отразили контратаку украинских штурмовиков 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, танк, БТР М113, две бронемашины, семь автомобилей, гаубицу М777, два орудия Д-20 и две станции РЭБ «Анклав-Н», уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику пяти украинских бригад в районах Жеребянок, Новоданиловки Запорожской области, Антоновки, Токаревки и Львова Херсонской области. Потери противника составили свыше 80 военнослужащих, два автомобиля и два 152-мм орудия Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения дронов, пункты временной дислокации, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 134 районах.

    ПВО сбила три снаряда HIMARS, авиабомбу Hammer, переделанную для стрельбы по наземным целям ракету С-200 и 172 БПЛА.

    Всего с начала СВО уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 565 беспилотников, 584 ЗРК, 18 887 танков и других бронемашин, 1480 РСЗО, 16 837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 654 единицы спецтехники.

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    28 октября 2024, 00:34 • Новости дня
    Под Угледаром спасли американца, передававшего разведданные ВС России

    Спецслужбы спасли американца, помогавшего российским войскам под Угледаром

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские спецслужбы эвакуировали американца, два года передававшего разведданные российской стороне и сыгравшего важную роль в штурме населенного пункта под Угледаром, отметили в штабе Обороны ДНР.

    Российские спецслужбы и военные совместными усилиями эвакуировали гражданина США, который передавал важные разведданные российским войскам. Об этом сообщил штаб Обороны ДНР. Отмечается, что американец сыграл значимую роль в подготовке операции по штурму села Богоявленка на Угледарском направлении.

    По данным штаба, гражданин США два года находился на территории, контролируемой Украиной и передавал информацию, которая позволила российским военным наносить точные удары по противнику, при этом минимизируя ущерб гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

    «Он сыграл ключевую роль в подготовке штурма», – заявили в штабе.

    На данный момент жизни американца ничего не угрожает. Ведутся переговоры о предоставлении ему политического убежища и возможности вступления в гражданство России.

    Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко отмечал, что после взятия под контроль Угледара следующим шагом ВС России станет освобождение Богоявленки, где ВСУ спешно создавали линию обороны. Для украинской стороны потеря Богоявленки «означает отход севернее к узлу дорог в Успеновке – а это, по сути, последний серьезный укрепрайон с юга по направлению к Курахово».

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 10:10 • Новости дня
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    Украинская группировка в Кураховке оказалась в полуокружении
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка украинских войск в поселке Кураховка на Красноармейском направлении оказалась в полукольце, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах подчеркнули, что для противника сложилась неблагоприятная ситуация, так как вокруг поселка сформировалось полукольцо, передает ТАСС.

    Напомним, украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его. Ранее также сообщалось, что российские военнослужащие ворвались на горящем танке в Селидово в ДНР, взяв под контроль 80% территории города. Кроме того, трое российских военнослужащих продвинулись на три километра вглубь тылов ВСУ у Часова Яра, что позволило российским войскам продвинуться за канал Северский Донец.

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    27 октября 2024, 23:04 • Новости дня
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

    Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков в Белграде обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений, отмечая, что это повлияло на два поколения.

    Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

    «Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.

    Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

    В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.

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    27 октября 2024, 18:57 • Новости дня
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой

    Tекст: Ольга Иванова

    В Климовском районе Брянской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был огнево поражен, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил, что инцидент произошел 27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии группа была остановлена, и противнику нанесено огневое поражение, передает РИА «Новости».

    Губернатор также отметил, что обстановка в Климовском районе остается стабильной и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области. По его словам, угрозы для населения и инфраструктуры нет, все меры безопасности соблюдаются.

    В районе происшествия продолжаются усиленные меры безопасности. Власти призывают местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, заверяя, что ситуация находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики, когда обнаружили и обстреляли противника в районе города Кременная.

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    28 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово

    На кадрах снятия флага с горсовета в Селидово бойцы пели и кричали «Россия!»

    Tекст: Денис Тельманов

    В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета, сопровождая действия криками и песнями.

    В городе Селидово, освобождение которого завершается, российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета.

    На кадрах, появившихся в сети, видно, как один из бойцов забирается на крышу здания и добирается до мачты, на которой был закреплен желто-голубой флаг.

    Сослуживцы поддерживали его криками «Бросай вниз!», а после успешного снятия флага, полотнище спланировало на землю и повисло на козырьке здания. Российские бойцы, находившиеся внизу, напевали мелодию и выкрикивали «Россия!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия пыталась вырваться из Селидово, но при этом теряли большое число живой силы, поскольку город был окружен российскими войсками с нескольких сторон.

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    27 октября 2024, 14:09 • Новости дня
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области
    Российская армия отбила восемь контратак ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России продолжают отражать попытки вторжения украинских военных на территорию Курской области: за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 250 человек, уничтожены единицы бронетехники, включая американский Stryker, сообщило Минобороны.

    В ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских механизированных и десантно-штурмовых бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин и других, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Восьми контратакам противника в этих направлениях было успешно оказано сопротивление. Потери ВСУ составили до 60 человек убитыми и ранеными, уничтожен бронетранспортер Stryker производства США. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

    В дополнение к этому армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских бригад в различных населенных пунктах, включая Александрию, Викторовку и Гоголевку. Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы ВСУ в Сумской области.

    За последние сутки ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, две единицы бронетехники и другое оружие, включая миномет. С начала боевых действий на Курском направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерийские орудия.

    Напомним, российские военные из группировки войск «Север» применили барражирующий боеприпас «Ланцет» для уничтожения самоходной артиллерийской установки ВСУ, замаскированной в лесополосе в Курской области. Подразделения группировки «Север» ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области, уничтожив до 30 украинских военнослужащих и пять бронемашин, семь боевиков сдались в плен.

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    27 октября 2024, 09:58 • Новости дня
    ВСУ оставили Горняк под Красноармейском после больших потерь

    Украинские войска оставили позиции в Горняке ДНР из-за больших потерь на фронте

    ВСУ оставили Горняк под Красноармейском после больших потерь
    @ Viacheslav Madiievskyi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска вынуждены были оставить большую часть своих позиций в Горняке на Красноармейском направлении в ДНР после значительных потерь как в черте города, так и при попытке покинуть его.

    Украинские войска оставили большую часть своих позиций в Горняке на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. В силовых структурах сообщили, что это связано с большими потерями, понесенными ВСУ на данном участке фронта.

    «Большая часть позиций в Горняке противником оставлена. Потери у них [ВСУ] большие – много потеряли как в городской черте, так и при попытке выхода из города», – отметили в силовых структурах.

    В настоящее время сообщается о том, что в Горняке проводится зачистка оставшихся очагов сопротивления. Оборона украинских войск на этом участке фронта считается сломленной, добавили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, город Горняк в ДНР перешел под контроль России после успешной операции российских войск. Также сообщалось, что командование пыталось удержать батальон ВСУ в Горняке, угрожая расстрелом.

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    27 октября 2024, 15:56 • Новости дня
    Ермак заявил об уверенности в поддержке США при победе Трампа

    Ермак подтвердил уверенность Киева в поддержке США при победе Трампа на выборах

    Ермак заявил об уверенности в поддержке США при победе Трампа
    @ Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, в том числе при возможной победе Дональда Трампа.

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, что Украина не опасается возможной победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, передает РИА «Новости». Ермак подчеркнул, что Киев получил заверения в поддержке от обоих кандидатов, включая действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

    По словам Ермака, США остаются главным союзником Украины, и американское общество поддерживает Киев. Он отметил, что президент Владимир Зеленский недавно встречался с лидерами США, включая президента Байдена и вице-президента Камалу Харрис, а также Трампа. Ермак сообщил, что разговоры с обеими сторонами прошли в теплой и конструктивной атмосфере, что укрепило уверенность Украины в продолжении поддержки со стороны США.

    Ермак также сообщил, что Трамп говорит о необходимости справедливого мира, и подчеркнул, что ни один американский лидер не намерен содействовать победе России в конфликте с Украиной. Таким образом, Киев уверен в продолжении военной помощи и политической поддержки от США, независимо от исхода президентских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт на Украине. Трамп также предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы. Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии».

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    27 октября 2024, 18:50 • Новости дня
    Коц сообщил об убийстве пяти мирных граждан у Часова Яра дронами Украины

    Военный корреспондент сообщил о гибели шести мирных из-за обстрела под Часов Яром

    Tекст: Ольга Иванова

    Шестеро мирных жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр с белыми флагами, погибли, когда их укрытие было атаковано украинской артиллерией и дронами-камикадзе, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что шесть мирных жителей, которые не захотели эвакуироваться на украинскую сторону, решили самостоятельно выйти в сторону Артемовска. Они шли по дороге с белыми флагами и были обнаружены российскими разведчиками Южной группировки войск, которые координировали их движение с помощью сброшенной рации.

    Однако вскоре группа была замечена украинскими беспилотниками, и по ней началась артиллерийская атака. Гражданские укрылись в бетонном доте-колпаке, но обстрел не прекращался, несмотря на очевидность того, что там находились безоружные люди. Российские военные сбрасывали воду и продукты с коптеров в минуты затишья, поддерживая их по рации.

    Тем не менее, спустя почти сутки обстрела, появились дроны-камикадзе, которые продолжили атаковать укрытие. Один из дронов влетел в сам вход убежища, и шансов на выживание у укрывшихся внутри не осталось. Пятеро человек погибли, а шестой сообщил об их гибели по рации перед тем, как связь с ним пропала. Оперативная обстановка в районе не позволяет российским войскам приблизиться к месту трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские диверсанты вторглись в Суджанский район Курской области в ночь на четверг и атаковали дома местных жителей, потесняя их в лесные районы.


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    27 октября 2024, 17:20 • Новости дня
    Глава МИД Чехии усомнился в способности Трампа разрешить конфликт на Украине за день

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Дональда Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

    Липавский заявил, что не верит в реализацию однодневного сценария, который Трамп предлагает на своих предвыборных митингах в США, пишет Idnes, передает ТАСС.

    «Не верю [в возможность реализации] однодневного сценария [прекращения конфликта на Украине], как Трамп демонстрирует на своих собраниях [проводимых перед выборами президента США]», – сказал министр. Он отметил важность продолжения всесторонней поддержки Украины в нынешних условиях.

    Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах сможет найти решение для конфликта на Украине до инаугурации. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов в президенты США, включая Дональда Трампа.

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    27 октября 2024, 11:59 • Новости дня
    Российские дроны начали эвакуировать потерянные БПЛА

    БПЛА «Охотник» группировки «Запад» эвакуируют дроны на краснолиманском участке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты БПЛА «Охотник» войск «Запад» начали использовать дроны для эвакуации потерянных беспилотников на линии фронта, чтобы обезопасить важную информацию.

    Расчет БПЛА «Охотник» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» использует дроны для эвакуации потерянных беспилотников на фронтовой линии в районе Краснолиманского участка, передает РИА Новости. Командир расчета сообщил, что эта практика стала необходимой из-за активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что приводит к потерям беспилотников.

    Командир объяснил, что на сбитых и потерянных беспилотниках может содержаться важная информация, поэтому эвакуация проводится как для собственных дронов, так и для дронов противника. Такая практика позволяет не только вернуть оборудование, но и потенциально получить данные о действиях противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, впервые в ходе спецоперации на Украине потеряли новейший дрон С-70 «Охотник», который, предположительно, сбили ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом. Газета ВЗГЛЯД отметила, что обломки беспилотника могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий.

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    28 октября 2024, 05:57 • Новости дня
    Американский солдат Блэк выразил надежду на обмен

    Осужденный в России Гордон Блэк надеется на обмен между Россией и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский солдат Гордон Блэк, осужденный в России за угрозы и кражу, выразил надежду на возможный обмен заключенными между Россией и США, предполагая, что его могли не включить в прошлый обмен из-за недостаточной известности.

    Гордон Блэк, американский солдат, осужденный в России, выразил надежду на обмен заключенными, сообщает РИА «Новости».

    Он считает, что его могли не включить в августовский обмен между Россией и США, потому что он прибыл в систему слишком недавно. Блэк был приговорен к трем годам девяти месяцам колонии общего режима за угрозу убийством и кражу у своей девушки во Владивостоке. Ему вменяли угрозу убийством в ходе ссоры с девушкой и кражу 10 тыс. рублей из ее кошелька.

    «Да, мне сказали об обмене. Думаю, что особенно хорошо, чтобы правительства США и России в какой-то форме сотрудничали. Разговор и диалог – это всегда важно. Меня не включили, мне кажется, потому что я в системе все еще слишком недавно», – сказал Блэк.

    Блэк надеется, что в будущем его включат в обмен. Он выразил желание вернуться домой, но отметил, что это не в его власти. В августе суд оставил без изменения приговор, назначенный Блэку за преступления.

    Ранее в рамках обмена между Россией и США в Россию вернулись восемь россиян, задержанных в странах НАТО, включая Вадима Соколова, Владислава Клюшина и других. Президент РФ Владимир Путин встретил их в аэропорту и обещал госнаграды. Обмен позволил также вернуться в США трем американским гражданам, обвиняемым в шпионаже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гражданин США Мишлер Джастин Эллиот получил заочный приговор 14 лет за участие в боевых действиях на стороне ВС Украины, его объявили в международный розыск.

    Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил о нежелании иностранных наемников отправляться на Курское направление из-за опасности и высокого риска участия в боевых действиях.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело против американского наемника Деррика Бейлса по обвинению в теракте в Курской области и других преступлениях.

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    27 октября 2024, 17:39 • Новости дня
    На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

    Власти сообщили о воздушной тревоге на Украине в четырех областях страны

    Tекст: Ольга Иванова

    В воскресенье в Полтавской, Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также в части Запорожской области, контролируемой ВСУ, объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

    В частности, тревога в Сумской области звучит более двух с половиной часов, сообщает РИА «Новости».

    В Харьковской области сигнал тревоги прозвучал в 16.34 по московскому времени, а в Полтавской и Днепропетровской областях тревога была объявлена в 17.16. Данные о воздушной тревоге представлены на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические объекты критической инфраструктуры на Украине пострадали в результате удара в Сумской области. В предыдущих сообщениях сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Сумах.

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    28 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    Танки с «дредами» защитили экипажи от дронов в зоне СВО

    150-я гвардейская дивизия создала танки с защитой от FPV-дронов в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Танкисты 150-й гвардейской дивизии группы «Юг» разработали уникальную защиту для танков в зоне СВО, напоминающую прическу «дреды», которая защищает от атак FPV-дронов.

    Танкисты 150-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки «Юг» в зоне СВО нашли способ защитить свои боевые машины от атак FPV-дронов, сообщает РИА «Новости». Они создали надстройку на танковую башню, напоминающую «мангал», где по периметру крыши закреплены стальные канаты. Такая конструкция визуально похожа на молодежную прическу «дреды».

    Командир танка с позывным Федя рассказал, что эта новация позволяет кумулятивной струе от удара дрона рассеивается не доходя до брони. Он подчеркнул: «Это мы доработали, сами спроектировали, когда FPV-шка ударяется, срабатывает кумулятивная струя, но уже не долетает до брони, уже как-то рассеивается она».

    Дополнительно на танки установлены средства радиоэлектронной борьбы, что повышает их защиту и делает воздействие дронов менее эффективным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты сравнили советскую защиту «Шатер» с современными решетчатыми экранами на танках, используемыми в российской армии заявив, что современные конструкции более эффективны. На Украине утверждали о неуязвимости «танков-мангалов» Вооруженных сил России для атак беспилотных летательных аппаратов. Также сообщалось, что Вооруженные силы России эвакуировали танк с неофициальным названием «Царь мангал» из Красногоровки.

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