Южнокорейская оппозиция осудила депутатов правящей партии за призывы ударить по России
Лидер Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мен жестко раскритиковал такие призывы, напомнив о трагических событиях прошлого года, и призвал к благоразумию. Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация с национальной безопасностью требует осторожного подхода, а не провокаций. Председатель партии также обратился к правящей Гражданской силе с требованием принести извинения за провокационные высказывания, которые, по его мнению, усугубляют кризис, передает РИА «Новости».
Недавние публикации в южнокорейских СМИ показали, что члены парламентского комитета по обороне обсуждали возможность ударов по северокорейским военным в Telegram.
Депутат Хан Ги Хо подтвердил подлинность переписки и выразил мнение о необходимости переговоров с Украиной на эту тему. Однако представители администрации президента утверждают, что переписка не отражает официальной позиции правительства, а ответ был лишь формальной реакцией.
Оппозиция потребовала от правительства исключить Хан Ги Хо из партии и уволить начальника управления национальной безопасности Син Вон Сика. Оппозиционные политики предупредили, что атака на северокорейских военных может расцениваться Пхеньяном как объявление войны.
Представители оппозиции отметили, что главной задачей южнокорейских вооруженных сил является защита своей территории, а не участие в международных конфликтах.
СМИ писали, что Южная Корея начала рассматривать возможность отправки военных и разведчиков на Украину в ответ на слухи о намерениях России якобы использовать помощь северокорейских войск.
Financial Times сообщила, что сотни северокорейских солдат прибыли на российские военные базы на Дальнем Востоке для помощи в возвращении контроля над Курской областью.
Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию США на заявления о присутствии военных из КНДР в России и выразил надежду, что «осколки» этой реакции «там и осели».
Владимир Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.