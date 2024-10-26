На рынке в Одессе произошел бунт из-за рейда ТЦК

Путин привел новые данные о попавшей в окружение в Курской области группировке ВСУ

Путин: Командиры ВСУ в окружении в Курской области расстреливают солдат при попытке сдаться в плен

Tекст: Валерия Городецкая

Российский лидер отметил, что российские силы взяли в окружение около 2 тыс. военнослужащих ВС Украины на территории примерно 6 на 15 километров. Командиры украинских военных подразделений, оказавшихся в окружении в Курской области, расстреливают своих подчиненных, пытающихся сдаться в плен, заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«По показаниям этих пленных, управление войсками внутри этого анклава нарушено, нарастает паника, – сообщил Путин. – Правда, «отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение».

По его словам, ВС России «создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки» ВСУ.

Ранее Путин заявил, что украинская армия потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих. Кроме того, по его словам, ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области.