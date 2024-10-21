Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны для армии

Tекст: Денис Тельманов

По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.



Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

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