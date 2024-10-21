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    Ольга Андреева Ольга Андреева У России особая гравитация

    В состязании с буржуазным благополучием страсть часто выигрывает. Главное сохранять это чувство Родины и собственной русскости. Тогда вы точно не окажетесь на обочине жизни.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Кому нужны новые сталинские расстрелы

    Сталин, как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.

    102 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему в современной русской культуре нет войны

    Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».

    16 комментариев
    21 октября 2024, 01:59 • Новости дня

    Эксперт: из 25 мобилизованных украинцев воевать сможет лишь один

    Сергей Гайдай заявил, что мобилизованные украинцы небоеспособны для армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский политолог Сергей Гайдай назвал насильно мобилизованных украинцев небоеспособным балластом, утверждая, что только один из двадцати пяти может быть готов к бою.

    По информации, предоставленной ТАСС, украинский политолог Сергей Гайдай высказал мнение о неэффективности принудительной мобилизации на Украине.

    Он заявил, что такие мобилизованные не представляют боеспособности для армии. Гайдай подчеркнул, что из двадцати пяти мобилизованных только один способен вести боевые действия, остальные же не укрепляют обороноспособность страны.

    Гайдай также отметил, что, по его мнению, принудительная мобилизация оказалась неэффективной и может быть заменена только профессиональной армией с нормальным рекрутингом. Он добавил, что многие мобилизованные оказываются потенциальными дезертирами и первыми погибают на фронте.

    На Украине с 2022 года действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию и позволяющий призвать в армию еще сотни тысяч граждан. Украинские СМИ регулярно освещают случаи силового призыва и попытки мужчин избежать мобилизации, выезжая из страны нелегально или с поддельными документами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе обнаружили мертвым Геннадия Бейбутяна, который возглавлял организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отток молодежи с Украины является серьезным вызовом для страны, но Киев пока не собирается снижать возраст мобилизации.

    Пленный сотрудник ТЦК Руслан Тагеев сообщил о невозможности длительного укрытия от мобилизации на Украине из-за проверок документов полицией и военными.

    20 октября 2024, 03:53 • Новости дня
    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»

    Россия разработала систему пеленгации «Т1-ам» для обнаружения украинских дронов

    В РФ создали систему обнаружения украинских дронов «Т1-ам»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В России проведут испытания новой системы пеленгации «Т1-ам», которая выявляет украинские дроны, перемещающиеся по руслам рек, с использованием сотовой связи.

    В России планируют испытания системы пеленгации «Т1-ам», модернизированной для работы через сотовую связь, сообщает ТАСС.

    Технология предназначена для обнаружения беспилотников самолетного типа, которые передвигаются вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения системой ПВО.

    Конструкторское бюро «Талламхо» сообщило, что прибор можно использовать для защиты тыловых объектов, и получен заказ на пробную партию для приграничных территорий России.

    В «Талламхо» уточнили, что система пеленгации «Т1-ам» включает до 250 датчиков, которые размещаются вокруг объектов или вдоль границы.

    При приближении дронов оператор видит зону пролета на карте, что позволяет оперативно направлять мобильные расчеты зенитчиков. Первая партия системы предназначена для защиты стратегического объекта в Белгородской области.

    Конструкторское бюро «Талламхо» было создано в 2022 году в Грозном и специализируется на IT-разработках двойного назначения.

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    20 октября 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине

    Потери ВСУ в зоне Западной группировки составили более 450 военных за сутки

    Минобороны заявило о масштабных потерях ВСУ за сутки на Украине
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 450 украинских военных погибли за сутки в зоне ответственности Западной группировки Вооруженных сил РФ в ходе отражения контратак штурмовых групп ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    По сообщению ТАСС, в течение суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в различных зонах ответственности Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). В зоне ответственности группировки «Запад» потери составили более 450 военнослужащих. Были отражены три контратаки 14-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены бронетранспортер М113, пикап, артиллерийская установка Krab и другие военные объекты.

    В зоне ответственности группировки «Север» было нанесено поражение 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, потерявшим до 90 военнослужащих и 122-мм гаубицу Д-30. В то же время группировка «Днепр» уничтожила два склада с боеприпасами противника, а потери ВСУ составили до 50 военнослужащих. Была уничтожена станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и семь автомобилей.

    Авиация и артиллерия ВС РФ поражали места дислокации наемников и производства беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Группировка «Восток» заняла новые рубежи, нанеся поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ. Потери противника составили до 110 военнослужащих и несколько единиц техники, включая самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Подразделения группировки «Центр» отразили девять контратак ВСУ, что привело к потерям до 460 военнослужащих. Также были уничтожены бронетранспортер М117 производства США и РСЗО «Град». Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили 142 украинских беспилотника и пять снарядов HIMARS. С начала специальной военной операции ВС РФ уничтожили десятки тысяч единиц военной техники противника.

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    20 октября 2024, 16:55 • Видео
    Макрон назначил Зеленскому лимит

    Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал, чтобы страны ЕС выделили Украине не более 20 млрд евро из пятидесятимиллиардного кредита от «Большой семерки». В том, что касается мер поддержки Киева, Макрон вообще погрустнел. Что это – победа разума или победа жадности? Ни то ни другое.

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    20 октября 2024, 15:26 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине

    МВФ сообщил о завершении конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года

    МВФ спрогнозировал срок завершения конфликта на Украине
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», МВФ опубликовал обновленный прогноз, в котором оценивает завершение вооруженного конфликта на Украине в последнем квартале 2025 года. В прогнозе отмечается, что эта ситуация негативно скажется на экономике Украины и создаст необходимость в постоянных международных финансовых вливаниях, передает Lenta.ru.

    Эксперты фонда считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что без поддержки Запада конфликт на Украине завершился бы через 15 дней, что позволило бы президенту России Владимиру Путину достичь своих целей.

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    20 октября 2024, 11:57 • Новости дня
    Залужный допустил уступку территорий для мира

    Залужный заявил о возможности уступки территорий для урегулирования конфликта

    Залужный допустил уступку территорий для мира
    @ REUTERS/Phil Noble

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил о возможности уступки территорий России ради безопасности и мира на Украине.

    Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что территориальный вопрос не является первостепенным для урегулирования конфликта с Россией, отмечает ТАСС. Безопасность и защищенность важнее для Украины, чем территории, подчеркнул он. Залужный также заметил, что в случае, если сосед присвоил часть территории, этот вопрос необходимо будет решить.

    Это заявление, по мнению The Daily Telegraph, представляет собой смену риторики Киева, который ранее настаивал на возврате всех утраченных земель.

    Издание также подчеркнуло, что украинские военнослужащие выражают желание скорейшего окончания конфликта из-за больших потерь и трудностей в достижении победы. Тем временем западные чиновники, по данным источников, заинтересованы в затягивании боевых действий, рассчитывая на ослабление позиций России к 2025–2026 годам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил возможную мобилизацию женщин из-за затянувшегося конфликта. Он также признал практически невозможным выход Украины из этого конфликта. Ранее Залужный призвал не мобилизовать украинскую молодежь, чтобы избежать негативных последствий в будущем.

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    20 октября 2024, 14:34 • Новости дня
    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО

    Министр обороны Франции связал членство Украины в НАТО с новой администрацией США

    Во Франции раскрыли, от чего зависит членство Украины в НАТО
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франция не против вступления Украины в НАТО, но членство зависит от политики будущей администрации США, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

    Лекорню в интервью газете La Tribune Dimanche выразил мнение, что вступление Украины в НАТО будет зависеть от политики новой администрации США. Он отметил, что встречался с американским министром обороны Ллойдом Остином, который заявил, что республиканцы и демократы США занимают единую позицию в вопросе поддержки Украины. Это, по мнению Лекорню, и определит будущее Украины в Североатлантическом альянсе, передает ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что вне зависимости от результатов будущих президентских выборов в США, приоритетными для них останутся вопросы, связанные с Китаем. Он считает, что это обстоятельство изменит сложившуюся систему распределения финансовых затрат на НАТО.

    Министр отметил, что европейские страны не должны рассчитывать, что американские налогоплательщики будут продолжать обеспечивать безопасность в Европе, и выразил ожидание от новой Европейской комиссии в вопросе устранения препятствий для европейской оборонной промышленности.

    Накануне дипломатический источник в Европе сообщил французскому изданию Le Monde, что американские возражения касательно вступления Украины в НАТО устранены.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о своем «плане победы», в который входит приглашение Украины в НАТО. Министр-делегат Франции Бенжамен Хаддад выразил намерение уговорить партнеров пригласить Украину в НАТО.

    МИД России предупредил, что включение Украины в этот военный блок может привести к неконтролируемой эскалации конфликта.

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    20 октября 2024, 18:02 • Новости дня
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    Экономист объяснил неблагоприятный прогноз МВФ по Украине
    @ REUTERS/Anton Shynkarenko

    Tекст: Олег Исайченко

    МВФ фактически описал последствия для Украины в случае продолжения конфликта до 2026 года. При этом предпосылок для улучшения прогнозов нет. Если же ВСУ потеряют Красноармейск (Покровск), ситуация для Киева станет еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее МВФ спрогнозировал завершение конфликта в конце 2025 году.

    «Прогноз необходим для оценки способности Украины исполнять обязательства перед МВФ. То есть, другими словами, это не более чем прогноз последствий для Украины от затягивания конфликта до 2026 года», – объяснил экономист Антон Любич.

    По его словам, прогнозы в дальнейшем будут только ухудшаться. «Перспектив для улучшения нет. Главное для Украины уже произошло. Речь о демографической катастрофе, случившейся и вследствие миграции, и по причине гибели значительной части мужского населения», – продолжил аналитик.

    «Из текущих факторов, которые окажут системное воздействие на украинскую экономику, можно выделить битву за Красноармейск (Покровск). Утрата населенного пункта фактически лишит украинскую металлургию коксующихся углей, что резко отрицательно повлияет на экономику страны в целом», – спрогнозировал Любич.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание вооруженного конфликта на Украине в конце 2025 года, что повлияет на экономическую ситуацию и потребует финансовой поддержки для республики.

    Как обращает внимание РБК со ссылкой на документ, в прошлом году продолжение конфликта до конца 2025 года предполагалось при негативном сценарии, сейчас же это базовый вариант. При негативном сценарии фонд предполагает, что конфликт может завершиться в середине 2026 года.

    Эксперты МВФ считают, что давление на украинский бюджет будет усиливаться, пока конфликт продолжается. В документе говорится: «Война сойдет на нет только в последнем квартале 2025 года, что в течение года будет оказывать сильное тормозящее влияние на экономику».

    Первоначальный прогноз предполагал прекращение боевых действий не позднее конца 2024 года. Однако, по новым оценкам, ситуация требует более долгосрочного подхода к решению экономических проблем и поддержке Украины международным сообществом.

    Коментарии (3)
    20 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь

    Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 110 дронов Украины над российскими регионами

    ПВО России уничтожили 110 украинских беспилотников за ночь
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силы ПВО за одну ночь ликвидировали 110 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами России, включая Курскую и Московскую области.

    Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщает ТАСС. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа пытались атаковать различные регионы страны.

    Минобороны РФ уточнило, что 43 дрона были перехвачены над Курской областью, 27 над Липецкой, 18 над Орловской, 8 над Нижегородской, 7 над Белгородской, 6 над Брянской и один над Московской областью.

    Представители Минобороны добавили, что все беспилотники были направлены на объекты на территории России в рамках попытки Киева осуществить террористическую атаку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы.

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    20 октября 2024, 03:04 • Новости дня
    Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве

    Мэр Москвы сообщил о сбитом ПВО беспилотнике в Раменском округе

    Tекст: Денис Тельманов

    В Раменском городском округе силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу, согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили беспилотный летательный аппарат, который двигался в сторону Москвы, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в Раменском городском округе, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Он отметил, что беспилотник был сбит благодаря профессиональным действиям сил ПВО.

    «Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сказал мэр Москвы.

    По предварительной информации, в результате падения обломков беспилотника разрушений сооружений и пострадавших среди гражданского населения нет.

    На месте происшествия работают специалисты экстренных служб, чтобы оценить обстановку и провести необходимые мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.

    В Липецке и Липецком муниципальном округе средства ПВО сбили украинские БПЛА, обломками которых занимаются спецслужбы. Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.

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    20 октября 2024, 12:24 • Новости дня
    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром

    Семь солдат ВСУ, включая командира, попали в плен под Угледаром

    Семеро военных ВСУ попали в плен под Угледаром
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять солдат ВСУ, включая командира, попали в засаду в районе Золотой Нивы в ДНР, трое из них погибли, а семеро взяты в плен, включая командира взвода.

    Десять украинских военнослужащих, включая командира, попали в засаду в районе населенного пункта Золотая Нива в ДНР, сообщает ТАСС. В результате трое из них погибли, а семеро, включая командира взвода, взяты в плен.

    По словам источника с места событий, военные, попавшие в плен, были эвакуированы с поля боя, им оказывается вся необходимая помощь. Инцидент произошел неподалеку от Угледара в ходе боевых действий в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области, захватили разведгруппу ВСУ в этом регионе, а ранее уничтожили еще одну разведгруппу ВСУ.

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    20 октября 2024, 14:37 • Новости дня
    Венгрия назвала военный план Зеленского коммуникативной уловкой

    Венгерский чиновник назвал план Зеленского коммуникационной уловкой ЕС

    Венгрия назвала военный план Зеленского коммуникативной уловкой
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь Венгрии Золтан Ковач назвал «план победы» президента Украины Владимира Зеленского просто коммуникационной уловкой и выразил сомнения в наличии плана у Европы, подчеркнув необходимость мирных переговоров.

    Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в правительстве Венгрии Золтан Ковач заявил, что так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского является всего лишь коммуникационной уловкой. Эти слова прозвучали во время его выступления в программе радиостанции Kossuth в Будапеште, сообщает ТАСС.

    Ковач выразил недоумение по поводу того, какой план в действительности существует у Европы. По его мнению, руководство Евросоюза пытается убедить европейские государства в необходимости поддержки войны. Госсекретарь подчеркнул, что Европа и Америка продолжают надеяться на победу над Россией, но Украина не выигрывает, и военные действия не приведут к прочному миру.

    В связи с этим, Ковач заявил о необходимости как можно скорее прекратить огонь и начать мирные переговоры. Он отметил, что ожидания выиграть у России на поле боя являются нереалистичными, и что устойчивый мир возможен только через дипломатические усилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский озвучил «план победы», который включает в себя готовность открыть Западу доступ к стратегическим ресурсам Украины, таким как литий, уран, титан и графит. Сергей Лавров заявил, что утечки из плана Зеленского свидетельствуют о его готовности передать природные ресурсы Украины западным странам, что может фактически означать «продажу» государства. Также в ЕС посоветовали Зеленскому иметь запасной план на случай изменения политики США.

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    20 октября 2024, 10:57 • Новости дня
    Франция решила продолжать обучать украинских военных

    Министр Лекорню сообщил о продолжении обучения украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Франция намерена продолжать обучать украинских военных на своей территории, заявил министр вооруженных сил Себастьян Лекорню, подчеркнув стратегическую близость с Украиной.

    Франция будет продолжать обучать украинских военных на своей территории, сообщил ТАСС со ссылкой на интервью министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню газете La Tribune Dimanche. Лекорню отметил, что обучение украинских солдат важно для формирования новых бригад, которые станут дополнением к уже существующей бригаде «Анна Киевская».

    По данным министра, французские военные уже обучают около 2,3 тыс. украинских военнослужащих в регионе Гранд-Эст. Лекорню подчеркнул, что Украине необходимо создать около десятка новых бригад. Он также добавил, что Франция строит стратегическую близость с Украиной и наращивает военную помощь.

    Что касается военной техники, Лекорню уточнил, что Франция поставляет Украине преимущественно старую технику, планируемую к замене. В случае поставок новой техники заказы размещаются на французских предприятиях, а не в США. Лекорню также отметил, что Франция использует доходы от замороженных российских активов для закупки военной техники для Украины, в том числе 12 новых самоходных артиллерийских установок Caesar и другие вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские истребители Mirage 2000 могут поступить на Украину и быть использованы ВСУ в первой половине 2025 года после завершения обучения пилотов и механиков в Нанси. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявлял, что обсуждение возможности направления западных войск на Украину не касается отправки солдат для участия в военных действиях.

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    20 октября 2024, 19:54 • Новости дня
    Военные власти Польши показали истинное отношение к украинцам

    Министр обороны Польши выразил недовольство поведением украинских беженцев в стране

    Польша выразила недовольство поведением украинцев, избегающих участия в конфликте и ведущих роскошный образ жизни. Поведение граждан Украины вызывает недовольство среди польских граждан. Власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев, пишет газета «Взгляд».

    По словам министра, польское общество шокировано тем, что молодые украинцы передвигаются на дорогих автомобилях и проводят время в пятизвездочных отелях. Это вызывает чувство несправедливости среди поляков, которые несут расходы на здравоохранение, образование и социальные пособия для украинцев, а также предоставляют военную и другую помощь, пишет газета «Взгляд».

    Министр отметил, что многие украинские мужчины, спасаясь от мобилизации, остаются в Польше, вместо того чтобы участвовать в боевых действиях.

    Отмечается, что власти Польши нарушили табу в отношении украинцев, обращая внимание на образ жизни беженцев.

    Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша не может и дальше поддерживать украинцев, если те не желают активно участвовать в защите своей страны. Такое заявление со стороны польского министра стало одним из первых открытых критических высказываний в адрес украинских беженцев со стороны представителей европейских властей. Это связано с изменением подхода Польши к сотрудничеству с Украиной после прихода к власти нового правительства, ориентированного на Брюссель, но учитывающего национальные интересы Польши.

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    20 октября 2024, 17:58 • Новости дня
    В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
    В Совфеде сообщили о мародерстве в подконтрольном Киеву Херсоне
    @ Aziz Karimov/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольном украинским войскам Херсоне процветает мародерство, а полиция помогает грабителям, передавая информацию о пустующих квартирах ВСУ, сообщил сенатор Совета Федерации от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

    По его словам, местная полиция не только не помогает в борьбе с преступностью, но и активно содействует грабителям, передавая им информацию о пустующих квартирах и людях, покинувших город, передает РИА «Новости».

    Кастюкевич подчеркнул, что полицейские делятся этой информацией с военнослужащими ВСУ и другими мародерами. Он отметил, что местное население страдает от такого положения дел, а власти делают недостаточно для защиты граждан.

    Также сенатор рассказал о насильственной мобилизации мужчин в ряды ВСУ. По его словам, все мужчины, которые находятся в состоянии передвигаться, подвергаются принудительной вербовке. Те, кому удалось получить помощь от родственников, могут за взятки избежать военной службы, заменив ее на работу в полиции, указал он.

    Ранее глава городской администрации Роман Марочко сообщил, что находящийся под контролем Киева город Херсон остался без электричества, власти выясняют причины отключения.

    В сентябре пенсионерка из Суджанского района рассказала про мародерство ВСУ.

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    20 октября 2024, 08:01 • Новости дня
    Четыре пожарных пострадали при атаке БПЛА в Дзержинске

    В Дзержинске четыре сотрудника пожарной части ранены при атаке БПЛА на промзону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки беспилотника на промзону в Дзержинске Нижегородской области четверо сотрудников пожарной части получили легкие осколочные ранения и были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

    Четыре человека пострадали в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на промзону в Дзержинске Нижегородской области, передает ТАСС. Все пострадавшие – сотрудники местной пожарной части, находившейся на территории промышленного предприятия. Губернатор области Глеб Никитин сообщил, что все они получили легкие осколочные ранения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

    Губернатор отметил, что ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на промзону. На данный момент обломки дрона исследуются, и на месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Подробности инцидента в ближайшее время будут уточнены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО России за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников, сообщалось, что два БПЛА были ликвидированы в Брянской области и еще один беспилотный летательный аппарат сбили в Раменском городском округе на пути в столицу.

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    20 октября 2024, 05:17 • Новости дня
    Вертолет Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области

    Экипаж Ми-28НМ нанес удар по силам и технике ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж российской армии на вертолете Ми-28НМ успешно уничтожил бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничной зоне Курской области, по данным Минобороны РФ.

    Экипаж российского армейского вертолета Ми-28НМ успешно провел операцию по уничтожению бронетехники и живой силы подразделений ВСУ в приграничной зоне Курской области, сообщает ТАСС.

    По данным Минобороны РФ, удар наносился авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника.

    После нанесения удара экипаж выполнил противоракетный маневр и выпустил тепловые ловушки. Затем вертолет успешно вернулся на площадку вылета. Операция была проведена в рамках текущих боевых действий на территории приграничья.

    В Минобороны также отметили, что действия экипажа вертолета были высоко оценены, так как операция позволила нейтрализовать существенную угрозу безопасности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52М провели авиаудар по украинским военным в районе Курской области, уничтожив живую силу и бронетехнику, используя авиационные ракеты по разведанным целям, об этом сообщило Минобороны.

    Армейская авиация нанесла успешный удар по силам ВСУ в приграничном районе Курской области, уничтожив бронированную технику и живую силу противника.

    Российские вертолеты Ка-52М атаковали живую силу и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, выполнив противоракетные маневры после удара.

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