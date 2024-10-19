Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.23 комментария
В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией
Украинские СМИ сообщили об убийстве главы организации, занимавшейся насильственной мобилизацией горожан
В Одессе найден мертвым Геннадий Бейбутян, возглавлявший организацию, участвующую в насильственной мобилизации горожан, сообщила «Страна.ua».
Издание пишет, что тело Бейбутяна было обнаружено рядом с автомобилем Tesla, оставленным на обочине дороги. По предварительным данным, его застрелили, передает РИА «Новости».
Члены организации, возглавляемая Бейбутяном, известны как «добровольные помощники» полиции, они активно сотрудничают с военкоматами в проведении принудительной мобилизации. Помимо этого, члены этих формирований, по данным издания, выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам военкоматов.
В настоящий момент полиция активно ищет подозреваемых в убийстве и устанавливает подробности произошедшего.
Ранее в Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу из 17-летних подростков.
До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину до бессознательного состояния.
Также сообщалось, что на Украине подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.