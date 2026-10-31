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Песков: Договоренностей о визитах омбудсменов к осужденным пока нет
Договоренностей о взаимном посещении уполномоченными по правам человека России и Украины осужденных граждан пока нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали возможность посещения омбудсменами России и Украины Яной Лантратовой и Дмитрием Лубинцом осужденных россиян на Украине и украинцев в России.
«Если будет поставлен вопрос, наверняка сначала они договорятся о таком плане. Потом, разумеется, каждому потребуется согласование с компетентными службами. Этот процесс многоступенчатый. Пока никаких договоренностей на этот счет нет», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Ведомостям».
При этом Песков отметил, что приезд Лубинца в Россию в должности уполномоченного в рамках гуманитарной миссии в Алешках является прецедентом.
«Лубинец приехал в Россию. Это первый раз. Первый раз он приехал в Россию, поэтому, что называется, прецедент есть», – сказал Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Песков сообщил об установлении хорошего диалога между Лантратовой и Лубинцом.
В пятницу Лубинец положительно оценил работу команды российского омбудсмена в городе Алешки. В тот же день Лантратова сообщила о совместной передаче жителям Алешек гуманитарной помощи.